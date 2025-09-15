Женская сборная Беларуси по хоккею U-18 одержала победу над командой Китая на первом этапе Первенства России

Женская сборная Беларуси по хоккею, составленная из исполнительниц до 18 лет, завершила свое выступление на первом этапе Первенства России, сообщили в программе «СТВ-спорт».

Подопечные Константина Немирко дважды обыграли сверстниц из провинции Сычуань и заняли девятое место на турнире. Сегодня, 15 сентября, заброшенными шайбами отличились Антонина Парная, Анна Бадеева, Любовь Лагода и Ангелина Захарчук. Накануне команда также одержала победу над соперницами из Китая – 5:2.

Константин Немирко, главный тренер женской сборной Беларуси (U18) по хоккею:

Команда все равно, не смотря на то, что тяжело начала, нашла в себе силы держать удар и потихонечку переламывать игру в свою сторону, держать импровизированный натиск. Китайская команда шустренькая, мы уже говорили много раз про это, но девочки молодцы – наши девчонки вошли в игру и взяли под контроль.

Оценю матч как хороший, характерный, с прицелом на победу. Мы увидели уровень соперников, соответственно мы поняли свою позицию, на которой мы сейчас находимся. А сейчас необходимо проанализировать эту информацию, просмотреть еще раз матч, увидеть в чем и как мы где-то уступали.

Всего в соревнованиях в Нижегородской области принимают участие 10 команд. Наша женская дружина – дебютант первенства. Второй этап турнира пройдет в ноябре. Всего их три.