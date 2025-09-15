Диалог Беларуси и США: какие прогнозы? Разбирались эксперты

Беларусь-США: очередной шаг навстречу. Как большая геополитика рифмуется с национальным интересом нашей страны? Почему заокеанская траектория вызывает осторожный оптимизм? Какие знаки у такой двусторонней дипломатии и что сулит этот контактный кейс? На площадке ток-шоу «По существу» собрались американисты, эксперты и дипломаты, чтобы разобрать известные детали встречи представителя Президента США и Александра Лукашенко и спрогнозировать развитие повестки. Элиты ЕС вынуждены будут уйти, когда эскалация начнет спадать

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Хочу вам отметить, что, во-первых, ни европейцы, ни ЕС, ни НАТО, конечно, без согласия и поддержки Соединенных Штатов никаких серьезных вооруженных действий не предпримут. Посмотрите, без согласия в США не могут договориться об обеспечении безопасности для Украины. Поэтому США – это, конечно, ключевой игрок в нашем регионе. Давайте отметим результаты работы нашего Президента. Почему все-таки есть позитивные изменения? Потому что в этот процесс непосредственно включен Александр Григорьевич Лукашенко. Кстати, дипломаты не включены. Только один постоянный представитель при ООН выполняет определенную функцию.