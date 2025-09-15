Диалог Беларуси и США: какие прогнозы? Разбирались эксперты
Беларусь-США: очередной шаг навстречу. Как большая геополитика рифмуется с национальным интересом нашей страны? Почему заокеанская траектория вызывает осторожный оптимизм? Какие знаки у такой двусторонней дипломатии и что сулит этот контактный кейс? На площадке ток-шоу «По существу» собрались американисты, эксперты и дипломаты, чтобы разобрать известные детали встречи представителя Президента США и Александра Лукашенко и спрогнозировать развитие повестки.
Элиты ЕС вынуждены будут уйти, когда эскалация начнет спадать
Андрей Савиных, эксперт по международным отношениям, дипломат:
Смысл заключается в чем? ЕС оказался в очень сложном положении. Дело все в том, что элиты практически всех ведущих стран Европейского союза – и Франции, и Польши – они все будут вынуждены уйти, как только вот эта логика эскалации начнет спадать. Их просто сметут собственные народы. И получается, что для того, чтобы протянуть, пропетлять и сохранить власть как можно дольше, им сейчас нужно нагнетать вот эту атмосферу недоверия, войны, милитаризации и прочих вещей.
Отсюда и происходят вот эти действия. Потому что тот же Туск пытается продлить свою политическую карьеру. Как только СВО закончится, как только Трамп вместе с Путиным найдут урегулирование, для Туска это будет означать политический крах.
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В процесс включен Лукашенко – откуда взялось потепление в российско-украинском конфликте
Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Хочу вам отметить, что, во-первых, ни европейцы, ни ЕС, ни НАТО, конечно, без согласия и поддержки Соединенных Штатов никаких серьезных вооруженных действий не предпримут. Посмотрите, без согласия в США не могут договориться об обеспечении безопасности для Украины. Поэтому США – это, конечно, ключевой игрок в нашем регионе.
Давайте отметим результаты работы нашего Президента. Почему все-таки есть позитивные изменения? Потому что в этот процесс непосредственно включен Александр Григорьевич Лукашенко. Кстати, дипломаты не включены. Только один постоянный представитель при ООН выполняет определенную функцию.
Сергей Рачков:
И хотел бы еще обратить внимание на ту ремарку, которую сделал Валентин Борисович Рыбаков после встречи. Его не отпускали американские партнеры. Настолько им понравилась беседа, откровенность и в каком ключе шло обсуждение с Александром Григорьевичем Лукашенко.
Алена Сырова, СТВ:
Я хочу сказать вам, что если Дональд Трамп приедет с Меланией в Минск, то Мелания точно попадет под чары женского Президента!
Те, кто придут вместо Трампа, будут гораздо хуже
Андрей Лазуткин:
Вы абсолютно верно сказали, что американцы управляют, это ключевой игрок, но не в полной мере. Конечно, Трамп пытается влиять и на Прибалтику, и на Польшу, и на Украину, но ограничено. Если завтра там придет к власти Демпартия, плохо нам всем будет, потому что снова сформируется коалиция, которая войну начинала.
Пока что, как говорят, Европа – это негативный субъект, они на Трампа влияют, чтобы разрушать все, что он делает. Любые механизмы, которые Трамп предлагает, они торпедируют. И пока что из этого замкнутого круга мы не вышли. Но это не значит, что Трампа не надо поддерживать. Нам это все равно выгодно, потому что те, кто будут вместо него, они будут гораздо хуже.
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