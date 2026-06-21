Новости по тегу #Анатолий Булавко

Нам удалось пообщаться с детьми и их родителями, которые ехали в Геленджик и пережили настоящий шок.
Почему 2025 год выдался для нашей страны геополитически сбалансированным? Эти и другие вопросы обсудили гости ток-шоу «По существу».
Несмотря на громкие и во многом реваншистские заявления, дела в Европе складываются иначе.
С какой целью публикуют вбросы, как им противостоять? И какой ответ готовит Беларусь на TikTok-фейки? Об этом и не только говорили в ток-шоу «По существу».
«По поводу информированности, коллега Следственного комитета не даст соврать. Порядка, наверное, 80 % обманутых людей, они абсолютно знали, что существуют фейки, что существует различное мошенничество в интернете, но почему-то, несмотря на свои знания, они повелись», – отметил депутат.
На нынешней сессии планируется рассмотреть более 20 законопроектов.
Хотя соседнее государство больше пострадало не от дронов, а от информационной вакханалии. Людей продолжают пугать восточной агрессией, это привычно и постоянно, а польский бизнес считает убытки.
Российская агрессия только в грозных сообщениях провластных медиа, а налоговая нагрузка на милитаризацию и проблемы с мигрантами вокруг европейцев.
Высоким мастерством сегодня обладают белорусские авиаторы. Собственную национальную школу подготовки пилотов можно смело назвать достоянием страны.
Документ подготовлен Министерством обороны с учетом действующих реалий. Изменения затронут сразу три важных закона – об обороне, Вооруженных Силах и военном положении.
Одно из главных достижений Беларуси за 30 лет – это ее национальная безопасность. В гостях программы Новости «24 часа» на СТВ Анатолий Булавко.
Накануне Дня Независимости Александр Лукашенко обратился к белорусам.
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