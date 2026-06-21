Прямой эфир

Новости по тегу #Анатолий Булавко

«Стекла, крик, плач, кровь»: откровения белорусов, пострадавших от атаки беспилотника
21 июня 2026 16:43

«Стекла, крик, плач, кровь»: откровения белорусов, пострадавших от атаки беспилотника

Где белорусы прыгнули выше головы и что больше всего беспокоило народ? Итоги 2025 года подвели эксперты
29 декабря 2025 18:17

Где белорусы прыгнули выше головы и что больше всего беспокоило народ? Итоги 2025 года подвели эксперты

Эксперты дали оценку увеличению военных бюджетов стран ЕС
10 декабря 2025 16:56

Эксперты дали оценку увеличению военных бюджетов стран ЕС

Фейк не пройдёт – как Беларусь научилась отвечать на вбросы в интернете? Тему разобрали эксперты
27 октября 2025 18:22

Фейк не пройдёт – как Беларусь научилась отвечать на вбросы в интернете? Тему разобрали эксперты

Булавко: каждый руководитель должен понимать, что он боец информационного фронта
27 октября 2025 16:31

Булавко: каждый руководитель должен понимать, что он боец информационного фронта

Депутаты ратифицировали законопроект об уравнивании электоральных прав граждан Беларуси и России
16 сентября 2025 10:31

Депутаты ратифицировали законопроект об уравнивании электоральных прав граждан Беларуси и России

Польшу «бомбануло» от атаки БПЛА! Разбираемся, чего на самом дело хочет добиться Варшава
14 сентября 2025 17:41

Польшу «бомбануло» от атаки БПЛА! Разбираемся, чего на самом дело хочет добиться Варшава

Европолитики сомневаются в польской версии о «вторжении» российских дронов
14 сентября 2025 17:24

Европолитики сомневаются в польской версии о «вторжении» российских дронов

На страже мирного неба – в Мачулищах прошло мероприятие, посвящённое Дню военно-воздушных сил
16 августа 2025 17:11

На страже мирного неба – в Мачулищах прошло мероприятие, посвящённое Дню военно-воздушных сил

В Палате представителей рассматривается новый законопроект о военной безопасности
07 августа 2025 16:43

В Палате представителей рассматривается новый законопроект о военной безопасности

«Мы смогли учиться на чужих ошибках». Депутат о роли каждого белоруса в обеспечении национальной безопасности
03 июля 2025 17:39

«Мы смогли учиться на чужих ошибках». Депутат о роли каждого белоруса в обеспечении национальной безопасности

Лицемерие Запада, «Орешник» к концу года и одесский кейс для Беларуси в 2020-м. Тезисы Лукашенко накануне праздника
02 июля 2025 17:58

Лицемерие Запада, «Орешник» к концу года и одесский кейс для Беларуси в 2020-м. Тезисы Лукашенко накануне праздника