«Берёза-Картузская» станет всебелорусским местом памяти жертв польской оккупации

Мемориальную зону бывшего польского концлагеря «Береза-Картузская» предлагают объявить местом всебелорусской памяти жертв польской оккупации – с такой инициативой выступили объединенные патриотические силы Беларуси – общественные организации и политические партии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За 5 лет через казематы «Березы-Картузской» прошли, по разным сведениям, до 10 тысяч пленников из Западной Беларуси, Украины и центральной части Польши. Сегодня на месте концлагеря создали интерактивную музейную экспозицию, которая рассказывает жестокую правду истребления белорусов в 30-е годы. Кристина Протосовицкая вспомнила страшные события.

Накануне Дня народного единства патриотические силы Беларуси, свыше полутысячи участников масштабного автопробега, финишировали у стен бывшего концлагеря, чтобы почтить память жертв польской оккупации на митинге и выступить с инициативой. Мемориальную зону бывшего концлагеря «Береза-Картузская» объявить местом всебелорусской памяти. Читайте здесь. Ольга Чемоданова, председатель Белорусской партии «Белая Русь»:

Сегодня для нас мемориал «Береза-Картузская», поверьте, действительно станет не просто центром притяжения в День народного единства 17 сентября. Этим днем мы еще раз говорим о том, что мы сплоченная нация. Нам небезразлична судьба нашей Беларуси и нашего белорусского народа. Мы будем делать все для того, чтобы именно в этот день говорить о сохранении исторической памяти, а самое главное – запомнить правду. Правда, на которой строится завтра.

У стен бывшего концлагеря прошел памятный митинг. Молодежь, общественные активисты, представители политических партий – в единстве оценки событий, которые разделили страну на Восточную и Западную Беларусь.

Александр Лукьянов, первый секретарь общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи»:

Сегодня наша страна, наши общественно-политические силы едины вокруг укрепления этой памяти. И если хотите, это наш ответ сегодня тем политическим элитам Польши, которые закрывают границы, которые сегодня не дают нашим дружеским на самом деле народам быть вместе. И во многом это именно последователи вот тех карателей, которые в свое время не просто проводили изуверство, а уничтожали белорусов.

Сергей Сыранков, первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Беларуси:

Мы можем говорить сегодня о том, что дух тех людей не сломлен до сих пор. Вот именно благодаря их воле, их жажде к справедливости мы сегодня можем смело говорить о тех базовых ценностях Дня единства для белорусов, таких как справедливость и построение общества, государства равных возможностей для всех без исключения. Государство, которое сегодня под мудрым руководством нашего Президента, имеет целенаправленную миротворческую позицию. Это место должно стать общенациональным местом памяти, местом несломленного духа и некой моральной святыней белорусского народа. Мемориал памяти жертв польской оккупации окружает шестигранная плитка – трилинка. Символично – именно над ее изготовлением каторжно трудились узники концлагеря.