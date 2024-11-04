Лукашенко: я всем дал шанс, работайте, если хотите и можете! Президент о кадровых назначениях

Президент заслушал доклад о некоторых вопросах кадрового обеспечения системы Министерства иностранных дел. Во Дворец Независимости были приглашены премьер-министр Роман Головченко, глава Администрации Президента Дмитрий Крутой, председатель КГБ Иван Тертель и министр иностранных дел Максим Рыженков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как отметил глава государства, в МИД, как в никаком другом ведомстве, должно быть бережное отношение к кадрам. А при назначении людей поручил прежде всего исходить из критериев профессионализма и надежности. Во время разговора Александр Лукашенко также подчеркнул, что главное в МИД – это торгово-экономические отношения, а уже после политика и дипломатия.

Алена Сырова, политический обозреватель:

На профессионализм глава государства призвал делать упор вертикаль Министерства иностранных дел. Новый министр в должности всего четыре месяца, и наверняка высок соблазн сколотить там свою команду. Тем более, что Максим Рыженков от спорта не далек, но глава государства от этого и предостерегает, опираясь на личный опыт и интересы вверенной ему страны.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Максим Рыженков хорошо играет в баскетбол, это не значит, что он должен баскетболистов набрать, к примеру. Или я футболист, значит, футболистов. Или хоккей. А если Иван станет Президентом, он всех силовиков поставит в строй на основные должности. Мы должны исходить из того, что есть. Меня в этом не упрекнешь. Когда я стал Президентом, я не исходил из того, что везде должен назначить своих. Даже те, кто был в штабе альтернативных кандидатов, против меня боролся как мог, они остались работать. Большие должности потом занимали. И нормально работали на государство. То есть я всем дал шанс: работайте, если хотите и можете. Нет – ну через год-полтора кто-то сам сбежал в той сложной ситуации, от кого-то я отказался. Поэтому надо очень аккуратно строить свои отношения с коллективом. Надо понимать, что с неба не упадут нормальные люди. Поэтому ни в коем случае не исходить из того, что вот, я под себя тут назначу, мне будет удобнее. Поварившись в этом котле, он поймет, что удобное – это не всегда удобно и хорошо. Должен быть профессионал, сказал ему – он организовал дело и дает результат. Я уже отчасти с некоторыми проходил эту дорогу. Вот он свой, удобный, а потом не знаешь, что с ним делать. Поэтому советую и вам исходить из профессионализма и надежности. Важно привлекать к работе людей, которые понимают реальные задачи и заинтересованы в стабильно сильной и суверенной Беларуси. За примерами далеко ходить не надо…

Александр Лукашенко:

Вы предлагаете ряд назначенцев и в СНГ, будем так говорить, и на дальнюю дугу. Мы договорились. Если европейцы, американцы с нами не хотят сотрудничать, ну чего мы рвемся туда, что мы назначаем туда людей? Чтобы они охраняли здание посольства? Давайте переориентируемся на главные наши торговые рынки – в страны СНГ, дальней дуги. В СНГ, ясно, выборы и прочее, идет замена кадров. Вот только что мы назначили нового руководителя «Беларуськалия». Иван Головатый высвободился. Опытный, толковый руководитель. Их надо использовать. На внешнем треке надо использовать, в рамках Содружества Независимых Государств. Потому что они все знают русский язык. И в местах пребывания тоже знают русский язык. Там, где дальняя дуга и прочее, люди должны быть языковитые. По крайней мере, хотя бы английский язык должны знать. Но это не значит, что «знаю английский язык – это ровная дорога». Нет, он должен быть профессионалом, должен быть преданный своему народу и государству человек. Никаких конкретных фамилий или даже стран, о ротации руководителей белорусских диппредставительств которых шла сегодня речь, по ее итогам не прозвучало, но министр озвучил одну из основных причин и пообещал большой кадровый день в скором времени.