Ультрасовременные школы с размахом отрыли в Новогрудке и Осиповичах

7 ноября отметим на неделе – День Октябрьской революции – советское наследие с современными традициями. Один из любимых праздников всегда отмечали с размахом. Сегодня эта атмосфера поддерживается не столько массовыми демонстрациями, сколько торжественными открытиями новых объектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В этом году, несмотря на попытки давить на Беларусь санкциями, также не обойдется без громких открытий, в том числе в столичной подземке. Ожидается много строительных «премьер» в сфере здравоохранения и спорта. Только в Минске сдадут 7 новых школьных стадионов и две спортивные площадки. Череда торжественных открытий уже стартовала. Сегодня красную ленточку перерезали в Осиповичах и Новогрудке, там открылись долгожданные сады и школы. О том, как все прошло – наши корреспонденты.

Что такое тайм-менеджмент, мама двух первоклашек Светлана Болотько знает не понаслышке. Собрать двух школьников – задача со звездочкой, и утром дорога каждая минута. Но с сегодняшнего дня в плотном графике семьи серьезные перемены. Новая школа в шаговой доступности превратила суетливое утро в спокойный вояж.

Наталья Болотько, жительница Осиповичей:

Детей надо раньше поднять, чтобы отвести в другую школу. В эту школу полчаса, и мы здесь. Мы очень счастливы, что открылась школа. Потому что здесь очень красиво и хорошо. Наслышаны, что здесь много оборудования хорошего. Мы счастливы.

Не просто школа, а мультифункциональный центр под своей крышей объединил еще и детский сад почти на 80 мест, разнообразные студии и спортивные секции. Такой формат позволит детям обеспечить плавный переход от дошкольного уровня к школьному, а родителям сэкономить время на посещениях всевозможных кружков, почти 20 из которых теперь сосредоточены в одном месте.

Каждый квадратный метр здесь про комфорт и безопасность. Школа оборудована по последнему слову техники и полностью информатизирована: от пропускной системы до интерактивных панелей, которые есть в каждом классе. Важные зоны для обучения и развития здесь смело можно умножать даже не на два, а четыре. Ровно столько спортивных залов ждут ребят, которые будут здесь заниматься спортом и хореографией. Разделить радость новоселья и дать свою оценку «храму науки» приехал министр образования Андрей Иванец, который отметил, что, несмотря ни на что, в Беларуси не поставили на паузу ни один социально важный объект.

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:

С начала этой пятилетки уже построено более 70 детских садов. Свои двери открыли более чем 20 средних школ. Это не просто центр знаний, это не просто социокультурный центр. Фактически это второй дом для наших молодых людей, детей и учащихся. И те задачи, которые сегодня стоят перед педагогами, имеют сложность со звездочкой. Но я уверен, то профессиональное мастерство, которое они имеют, преданность своему делу, они позволят не просто подготовить ребят для будущей жизни, но воспитать настоящих граждан и патриотов нашей страны.