«Динамо-Минск» потерпели поражение в матче первой выездной серии регулярного чемпионата КХЛ

Минское «Динамо» уступило омскому «Авангарду» в матче первой выездной серии регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, сообщили в программе «СТВ-спорт».

Хозяева вышли вперед на третьей минуте, Дамир Шарипзянов нанес точный бросок в ближний угол наших ворот. Еще до перерыва «зубры» восстановили паритет – отличился Сэм Энас. Вторая треть осталась за российским клубом, который еще дважды огорчил голкипера «минчан». Однако на старте заключительной двадцатиминутки парни Квартального отыгрались, усилиями Алекса Лиможа и Егора Борикова. Равные цифры на табло продержались недолго – экс-динамовец Игорь Мартынов вновь обеспечил преимущество «омичам». Но дубль американского нападающего «Лиможа» сохранил шансы на успех – противостояние перешло в овертайм, а затем и в серию послематчевых буллитов, там точнее оказался «Авангард». Поражение с результатом 4:5.

Следующий поединок белорусский представитель в лиге проведет в предстоящую пятницу, 19 сентября, в Санкт-Петербурге – «минчане» сыграют с местным СКА.