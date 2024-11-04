Лукашенко: главное для нас в МИД – это торговля, а уже после политика и дипломатия

Как отметил глава государства, в МИД, как в никаком другом ведомстве, должно быть бережное отношение к кадрам. А при назначении людей поручил прежде всего исходить из критериев профессионализма и надежности.

Президент заслушал доклад о некоторых вопросах кадрового обеспечения системы Министерства иностранных дел. Во Дворец Независимости были приглашены премьер-министр Роман Головченко, глава Администрации Президента Дмитрий Крутой, председатель КГБ Иван Тертель и министр иностранных дел Максим Рыженков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К слову о надежности, за нее ответственны подопечные, да и сам глава Комитета госбезопасности, к сотрудникам МИД особое внимание – все же есть у нас и печальный опыт. Вместо того чтобы развивать торгово-экономические связи, дипдеятели занимались совершенно другим. Но выводы сделаны. Сегодня глава государства напомнил о приоритетных задачах для дипломатов нашей страны.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы активно очень себя ведем и в ШОС, и в БРИКС. Но главное для нас в МИД – это торгово-экономические отношения. Торговля, торговля и еще раз торговля. Потом эти белые манжеты и воротнички, представительские функции и прочие, потом вся политика и дипломатия. Суть ее должна в нашей внешней политике и дипломатии заключаться в том, что мы должны заниматься торговлей, торгово-экономическими отношениями.