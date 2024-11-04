«Разного рода силы встретились и смогли договориться хотя бы о чём-то». Представитель НАН о конференции по безопасности

Многоголосный рефрен о мире звучит из Минска. Какие глобальные тезисы с конференции по евразийской безопасности нашли отклик и на Востоке, и на Западе? О чем говорили с трибун и в кулуарах? И самое главное: к чему это все ведет? На площадке ток-шоу «По существу» эксперты обсудили влияние дипломатии на конфликты.

Елизавета Глушакова, сотрудник центра политологии Института социологии НАН Беларуси:

Конференция имеет две части структурных. Эта такая знаковая, которую мы все с вами наблюдали. Но есть вторая, как мы говорили, политика, тишина в политике, политика в тишине. Как раз таки очень много людей, они в кулуарах переговаривались. На самом деле очень много было достигнуто соглашений. Не нужно о них знать, не нужно о них заявлять, чтобы утверждать, что они были на самом деле. Поэтому конференция – это не просто мы идеализируем то, что мы можем сформировать в Беларуси такой миропорядок и центром сделать Минск. Это прежде всего о том, что мы сделали площадку, на которой встретились различного рода силы и смогли договориться хотя бы о чем-то.