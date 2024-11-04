Боровик: то, что говорит Лукашенко, понимают многие лидеры, но немногие могут озвучить

Многоголосный рефрен о мире звучит из Минска. Какие глобальные тезисы с конференции по евразийской безопасности нашли отклик и на Востоке, и на Западе? О чем говорили с трибун и в кулуарах? И самое главное: к чему это все ведет? На площадке ток-шоу «По существу» эксперты обсудили влияние дипломатии на конфликты.

Кирилл Казаков, СТВ:

Заявление Президента о том, что давайте мы американское оружие выведем из Евразийского континента, это только Александр Григорьевич сказал.