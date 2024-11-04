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Боровик: то, что говорит Лукашенко, понимают многие лидеры, но немногие могут озвучить

04 ноября 2024 16:13
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Многоголосный рефрен о мире звучит из Минска. Какие глобальные тезисы с конференции по евразийской безопасности нашли отклик и на Востоке, и на Западе? О чем говорили с трибун и в кулуарах? И самое главное: к чему это все ведет? На площадке ток-шоу «По существу» эксперты обсудили влияние дипломатии на конфликты.

Кирилл Казаков, СТВ:
Заявление Президента о том, что давайте мы американское оружие выведем из Евразийского континента, это только Александр Григорьевич сказал.

Боровик: то, что говорит Лукашенко, понимают многие лидеры, но немногие могут озвучить-2

Вадим Боровик, депутат Мингорсовета, политолог:
Александр Григорьевич у нас передовой. Китай никто не замечал, а все говорили: что вы там на Китай ориентируетесь? Некоторые недальновидные члены Верховного Совета называли Китай «банановой республикой». Лукашенко тогда еще обозначил, что Китай выйдет в мировые лидеры. Мы говорили всегда Российской Федерации: самый лучший вариант – это взаимовыгодная, интенсивная торговля, наращивание потенциала, это нас усилит. Создание центростремительных сил. Сегодня мы работаем с Россией по нашему сценарию. Лукашенко говорил, что станем спиной к спине? Стоим мы сегодня спиной к спине? Стоим! И сегодня то, о чем он говорит, понимают многие лидеры, но не многие могут себе позволить это озвучить.

# Государственная политика # Вадим Боровик # Кирилл Казаков

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