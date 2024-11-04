Богодель: на конференцию в Минске приехали 45 стран – возрастает интерес к таким площадкам

Многоголосный рефрен о мире звучит из Минска. Какие глобальные тезисы с конференции по евразийской безопасности нашли отклик и на Востоке, и на Западе? О чем говорили с трибун и в кулуарах? И самое главное: к чему это все ведет? На площадке ток-шоу «По существу» эксперты обсудят влияние дипломатии на конфликты.

Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооруженных Сил: Посмотрите за последний год, каких успехов мы добились на внешнеполитическом контуре. Это прежде всего вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества. Мы стали ее членом. Сегодня мы стали партнером БРИКС. Это произошло буквально на днях. Проведение вот этой конференции международной. Да, на фоне двух этих событий переоценивать значение этой конференции абсолютно не надо. Но вы посмотрите, что 45 стран приехали к нам.

Кирилл Казаков, СТВ:

Это в страну-изгой с диктатурой.

Андрей Богодель:

Да, то, о чем говорил глава государства. Когда это большое государство, туда стараются все приехать, посмотреть, зарисоваться. А когда маленькое такое или среднее, ну, уже как бы все. А тут посмотрите, это уже в прошлом было 30, по-моему, государств, в этом уже 45. То есть насколько возрастает интерес ко всему этому. Конференция – это не тот формат, где должны принять какое-то такое категоричное решение, которое должно перевернуть полностью вопросы безопасности на евразийском пространстве. Нет. Прежде всего, было направление дано такое, что необходимо сделать, какие основные направления, а самое главное – каждый мог высказать свою точку зрения. И Беларусь как сторона принимающая формировала полностью всю эту повестку.

А глава государства, он задал просто, как говорится, тон проведению всей этой конференции. Посмотрите, тут хотя бы и говорили, что там всего лишь четыре он основных сферы затронул, да, по-моему, политическую, экономическую, военную, информационную. А если внимательно посмотреть, то в принципе он затронул все девять сфер, которые мы сегодня говорим как основополагающие, которые обеспечивают безопасность и нашей страны, и региона в целом. И смотрите, он затронул вопросы и научно-технологической сферы. Так подошел он к тому, что есть такие компании вроде Siemens, недобропорядочные, которые поставили, должны были обслуживать, но в силу каких-то обстоятельств вдруг от всего это отказались. Тут же перешел на здоровье граждан. То есть это тоже социальная сфера, о которой мы говорим, важнейшая.

То есть сегодня вопрос не о диктаторе, не о тех событиях, которые происходят в стране, а просто здоровье людей, о которых тут кричат практически везде на Западе и все за это пекутся. И практически, вот даже посмотрите, научно-технологические сферы, информационные сферы, вопросы, связанные даже с демографией, в международном плане. Он сказал: ну раз вы хотели принять у себя мигрантов – принимайте, они вам там демографию поправят, в принципе, со всеми вытекающими последствиями. То есть настолько был глубоко дан анализ всего происходящего.

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