Лукашенко принял отчёт правительства за 2025 год – подвели итоги мероприятия

Экономика – поле жесткой конкуренции. Особенно сейчас – в условиях санкций, тарифных войн и борьбы за технологии. Как подчеркнул Президент, принимая 17 февраля отчет правительства за 2025 год, рассчитывать в такой обстановке можно только на собственные силы – время почти военное, и спрос за результат соответствующий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко сразу обозначил тон: разговор откровенный и без приукрашиваний. Ключевые акценты – промышленность, экспорт и дисциплина в управлении. Спад в системообразующей отрасли, рост складских запасов, недобор на российском рынке – сигналы, требующие немедленных решений.

Отдельное внимание – агросектору: при рекордном экспорте остаются хронические долги сельхозпредприятий и потери в животноводстве, и, безусловно, цены. Формальные проценты инфляции – это статистика, но, как отметил глава государства, люди оценивают ситуацию по чеку в магазине. Правительству поручено уйти от самоуспокоенности, усилить работу в регионах и обеспечить жесткий контроль за эффективностью каждого решения. О ключевых сигналах и задачах, поставленных на 2026 год, – материал Евгения Пустового.

Большая по территории с выходом к морю, с богатыми почвами и недрами, огромным научно-промышленным потенциалом – соседняя Украина – в огне. Благодаря мудрому внешнеполитическому курсу, несмотря на сложнейшую мировую турбулентность – в Беларуси фронт – это экономика. В каком она состоянии, сегодня правительство отчиталось перед Президентом и белорусским народом. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мероприятие сегодня не носит торжественный характер. Очень хотел бы, чтобы оно было рабочим. Все вы понимаете, я тоже. Мы находимся в очень сложной, по крайней мере, непростой ситуации. «Так должно быть!» Лукашенко отметил оперативность Кубракова на резонансном деле в Смолевичском районе.

Александр Лукашенко:

Вы должны понимать, что мы зажаты экономически двумя мощными блоками. С одной стороны – Европейский союз, с другой стороны – Китайская Народная Республика и Россия. Наш главный союзник и партнер находится в очень сложном положении. Мы это чувствуем, поскольку это наш основной рынок. Вчера мы с Глазьевым подробно обсудили ситуацию с точки зрения экономики на нашем общем пространстве. Пришли к единому мнению, что просто не будет. Для того мы и есть. Вроде бы, как нас называют там, элита. Самые, естественно, подготовленные, информированные люди. В любой ситуации мы должны работать и выдавать результат. «Вы забыли 2020 год!» Лукашенко потребовал от правительства не допускать самоуспокоенности.

Многие в спячке. Президент всегда занимается личной инспекцией. По дороге на военный полигон – внезапная проверка Вооруженных Сил – примета времени – Главнокомандующий заодно увидел промахи у гражданских. «Пойдут дожди, оттепель и образуется корыто!» Лукашенко – о работе дорожников. Читайте здесь. В мировой политике постгуманизм. О слабых вытирают ноги, сильных пытаются сделать слабыми. Вот истинная причина санкций против Беларуси. Это было бы так смешно, если бы не было так грустно. Даже «Белавиа» постарались подрезать крылья. Тщетно. Чем не пример для подражания остальным экспортерам.

Игорь Чергинец, генеральный директор авиакомпании «Белавиа»:

«Белавиа» показывает, что здесь как раз это можно делать. Наши результаты и 2025 года, и первого месяца января показывают, что авиакомпания работает прибыльно, авиакомпания развивается, увеличивает количество перевезенных пассажиров, грузов. Все основные показатели растут. Поэтому вывод в поддержку Президента, Президент прав, есть возможность. Надо бороться, надо работать, работать и работать. Да, нашим экспортерам пришлось спуститься с привычных и премиальных рынков и отправиться на поиски новых. Для этого задействовали дипломатический корпус. Открывать новые страны сложнее, чем работать на раутах институтов развития. Но, учитывая экспортную ориентированность Родины, надо стараться. Президент: мы проводили и будем проводить многовекторную политику. Читайте здесь. Заседание Совмина с участием главы государства в управленческой традиции. Меняются участники, темы, но неизменной и хронической проблемой остается дебиторская задолженность за экспорт и любовь к импорту.

Василий Герасимов, председатель Комитета государственного контроля Беларуси:

Для создания видимости экспортной активности без оплаты осуществляется отгрузки продукции на склады в Россию. Это МТЗ, «Гомсельмаш», «АМКОДОР». Задолженность за технику годами не погашается. Не обеспечивается защита внутреннего рынка. Под видом продукции отечественного производства участники реализуют на десятки миллионов рублей строительную, пассажирскую, дорожную технику, собранную полностью из импортных комплектующих, при этом они же еще пользуются льготами. Так, резидент научно-технологического парка, поставляя китайские автобусы, уплачивал налог на прибыль по ставке вдвое ниже, чем МАЗ. Поставщик строительной техники не уплачивает налог на прибыль, поскольку он числится производителем товаров в сельской местности, что позволяет успешно конкурировать с «АМКОДОРОМ». «Надеяться надо только на себя». Лукашенко акцентировал внимание на важности экономики.

Президент не рыночник, уверен, что все экономические инструменты – в наших руках. Привлекательность цены на белорусский товар начинается с уменьшения затрат. В этом деле непаханное поле. Александр Лукашенко:

Вижу, последние годы вообще перестали заниматься снижением затрат, себестоимостью и экономией. Эта тема, в принципе, ушла из повестки правительства. Или вы забыли, что кроме рынка существуют и такие экономические понятия. Вот поэтому мы и не можем на российском рынке конкурировать с китайскими товарами. Далее. Одно время у нас стало модно рассуждать, что надо учитывать не только количественные, но и качественные показатели. Давайте рассмотрим некоторые из них. Пятилетка качества ж продолжается. Сегодня министр промышленности провалил качество техники, а завтра из-за его недоработок будет страдать министр сельского хозяйства, у которого спрос за посев и уборку урожая. «Мы же это всё производим». Лукашенко потребовал активнее удовлетворять спрос на внутреннем рынке.

Самые яркие лайфхаки экономии озвучил глава госконтроля. Василий Герасимов:

При падении объема производства и экспорта в 2025 году на многих предприятиях зарплаты отдельных руководителей и ответственных за сбыт, наоборот, выросли к уровню 2024 года. Свыше 150 госорганизаций израсходовали около 300 миллионов рублей на аренду техники. При этом в ряде случаев купить технику было дешевле, чем арендовать. К примеру, чем руководствовались филиалы Минского благоустроя, когда выплатили частнику более 6 миллионов рублей за аренду самосвалов, хотя могли купить свыше двух десятков таких самосвалов сами. Переплачивают и за услуги. За три года 150 госучреждений выплатили не менее 45 миллионов рублей за наем персонала. Нельзя было найти работников самим? Жесткая экономия средств проводится слабо. В 2025 году по всем отраслям регионов только Комитетам вывели резервы экономии свыше 185 миллионов рублей. Куда только не тратят средства наши госпредприятия. Автомобили в люксовых комплектациях, дорогостоящие фонтаны, услуги дизайнеров. Приостанавливаем и отменяем эти закупки. Например, Мингаз закупил 11 минивэнов электромобилей, имеющих просторные салоны, сдвижные задние двери за 1 миллион рублей. Для обхода ограничений из автомобиля был просто демонтирован второй ряд сидений и установлены специальные полки.

Промышленность пробуксовывает, увязла в проблемах и сельское хозяйство. Итоговые цифры положительные, но могли бы сработать еще рентабельнее. Мешает скотское отношение к животноводству. И ситуация не меняется. Лукашенко обозначил проблемные вопросы в сфере сельского хозяйства. Президент высказался и о любви к родной земле, вернее избранным ее участкам.

Александр Лукашенко:

Несмотря на поручения Президента, земли зарастают кустарником и никому нет дела. Знаете, я вот подумал, недавно видел редкость на нашем телевидении, передачу, когда мы поставляем торф в Китай. Вы представляете, в Китай везем вагонами торф для того, чтобы улучшили они плодородие земли. А на месте мы не можем этим воспользоваться? Ежегодно под кустарниками и хламом остаются 800 тысяч гектаров. Это территория в 22 Минска. И цифра не меняется в меньшую сторону уже минимум 5 лет. Поэтому предупреждаю и силовиков, и прокуроров, и следователей, которые сейчас толпами пошли ко мне по отводу земель. Ах, вот там кустарники. Так эти кустарники надо убрать, если нужно, то завести органику, торф и сделать землями сельхозназначение. Глава государства озвучил райдер ошибок на внутреннем рынке.