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В Беларуси проведут фестиваль «Ночь летучих мышей». Узнали, чем будут удивлять гостей

26 августа 2026 08:24
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Открываем тайны загадочного мира рукокрылых. 29 и 30 августа Национальный парк «Припятский» приглашает на фестиваль «Ночь летучих мышей». Про уникальное мероприятие рассказала наша гостья. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Ольга Зухта, специалист по туризму Национального парка «Припятский».

Полтора километра полесских джунглей – прогулялись по экотропе «Царь-Сосна» в национальном парке «Припятский»

В Беларуси проведут фестиваль «Ночь летучих мышей». Узнали, чем будут удивлять гостей -2

Ольга Зухта, специалист по туризму Национального парка «Припятский»:
Летучие мыши – это отряд рукокрылых, никак не грызуны, они овеяны большим количеством мифов. Самый главный и известный миф – это вампиризм. Конечно, наши туристы тоже спрашивают, интересуются, правда ли мышки пьют кровь. Спешу раскрыть эту тайну: они не пьют кровь. Летучие мыши насекомоядные, человек для них не интересен, для людей они не опасны. Из интересных фактов можно отметить, что летучие мыши живут более 30 лет. В холода они улетают в теплые страны. 

Этот фестиваль мы создали, чтобы развенчать мифы о летучих мышах, этот устрашающий образ летучей мыши и превратить его в объект защиты и восхищения. 

Подробности в видео

# Фестиваль

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