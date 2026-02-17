«Мы же это всё производим». Лукашенко потребовал активнее удовлетворять спрос на внутреннем рынке

Как подчеркнул Президент, принимая 17 февраля отчет правительства за 2025 год, рассчитывать в такой обстановке можно только на собственные силы – время почти военное, и спрос за результат соответствующий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ну, если не умеем торговать на внешнем, то, наверное, можем хотя бы удовлетворить спрос внутри. Оказывается, нет. Отраслевые министры не в состоянии принять меры по его насыщению. Почему массово импортируются автобусы? За прошлый год, по моей информации, более 500 единиц по импорту закупили. Мы же делаем автобусы. Дорожная строительная техника 1623 единицы. Но мы же это все производим.

Только по этим товарам можете записать себе в минус почти 400 миллионов долларов. При модернизированных «Камволе» и «Льнокомбинате» продолжаем завозить ткани-аналоги. Еще минус 35 миллионов долларов. К слову, по концерну «Беллегпром» это повсеместная картина. Доля отечественных товаров легпрома на внутреннем рынке менее 10%. Зато поток импорта товаров легкой промышленности вырос почти на треть. В вашем распоряжении все рычаги. У вас и у губернаторов. Вплоть до административных. Почему не принимаете меры? За пять лет доля отечественных товаров на внутреннем рынке снизилась с 60% до 54%.