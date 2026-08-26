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В Испании проходит знаменитый фестиваль «Ла Томатина»

26 августа 2026 13:56
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Битва, в которой нет проигравших. В Испании улицы целого города превратились в сплошное томатное месиво, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Испании проходит знаменитый фестиваль «Ла Томатина»-2

Правила знаменитого фестиваля «Ла Томатина» неизменны: в течение часа тысячи участников устраивают грандиозную битву спелыми помидорами. В 2026 году на площади собрались 22 тысячи человек, а «снарядами» послужили 150 тонн томатов.

К слову, эта традиция родилась случайно – из спонтанной ссоры местных жителей в 1945 году. Праздник не раз запрещали во времена диктатуры Франко, но сегодня испанское томатное безумие – один из самых популярных и узнаваемых фестивалей на планете.

# Новости Испании # Фестивали

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