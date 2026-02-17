Лукашенко: если объявили время конкретных дел, то и за их отсутствие будет конкретный спрос!

Формат разговора Президент обозначил сразу – откровенный и предметный. Хотя в мировой практике публичный разбор экономических просчетов – редкость, акцент сделан не на достижениях, а на уязвимых местах и упущенной выгоде. Беларусь уже несколько лет живет и работает в условиях санкционного давления. Однако стратегическая линия неизменна: не оправдываться внешними факторами, а адаптироваться и усиливаться. Речь идет об ускорении импортозамещения, диверсификации рынков, поиске новых партнеров и, что принципиально важно, повышении качества продукции (к ряду наших товаров есть претензии).

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы не можем допустить провала, принятой программы пятилетки уже на старте. Пока не чувствуется военного положения, мобилизации кадров, желания ее выполнять. Кто-то думает по накатанной отсидеться или прикрыться объективными причинами. Не получится. Если объявили время конкретных дел, то за их отсутствие будет конкретный спрос. Прыгать из одного теплого кресла в другое не выйдет. Вот это главное! Сел в кресло – отвечай. Системность выполнения задач, оперативность, подготовка решений, если нужно. Жесткая исполнительская дисциплина – основа вашей дальнейшей результативности. Хотите работать? Давайте будем работать. Не хотите? Вы лучше сейчас придите и скажите. Черкните, не надо ходить. По инстанции. Не можете? Кто-то мне, кто-то в правительство. Напишите заявление. Хочу там, я себя там покажу. Это будет лучше, чем придется ставить какой-то кадровый вопрос для решения. Никаких объективных причин нет. Есть только жуткая неисполнительность и недисциплинированность.

Сказано, что губернаторы должны обеспечить стабильную работу кадров. Пусть обеспечивают. У них не хватает зоотехников и ветврачей. Заканчивают вуз и неизвестно куда идут. Как так? На вас государство затратило деньги. Поэтому давайте, идите. Ах, отработка! Ну тогда не ходите за государственный счет учиться. Не ходите. А еще хуже, целевое направление получили, фактически без экзаменов образование получили. Слушайте, я поступал в Академию в свое время. Поступить с высшим образованием было невозможно. Иди экзамены сдавай, там эту высшую математику, которой в школе не было. Иди и учись. Никто ни за кого не бегал, не просил. А тут, видите ли, меня заставляют отрабатывать. Разболтанность беспредельная! Рынок, видите ли. Вон он, рынок. В Польше сидят несколько там тысяч человек и бряцают против страны. Все с высшим образованием. Поэтому наведите порядок. Никто вас за излишний спрос не накажет. Давайте результат.