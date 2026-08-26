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В Несвижском замке открыли 2 ранее недоступных маршрута для туристов

26 августа 2026 05:50
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Туристы могут по-новому взглянуть на историю Несвижского замка: открыты два ранее недоступных маршрута, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Несвижском замке открыли 2 ранее недоступных маршрута для туристов-2

Первый проходит по подземному ходу XVI века с сохранившимися оборонительными укреплениями, второй – по открытой части бастионов: оттуда открываются живописные виды на парки и пруды. Прогулки пока организованы без гида, их продолжительность 20-30 минут.

В Несвижском замке открыли 2 ранее недоступных маршрута для туристов-4

Алексей Будник, заведующий сектором Национального историко-культурного музея-заповедника «Несвиж»:
Более полумиллиона приезжают в год посетителей, а это большая нагрузка на историческое здание. Поэтому мы прорабатывали вопросы, что можем предложить новое посетителям. Люди приезжают порой по нескольку раз и всегда им хочется что-то новое увидеть. У нас были разработки спуск через подземный ход и проход по бастионам. Мы их включили в наше основное посещение.

Маршруты работают в тестовом режиме. Администрация собирает отзывы на сайте. В перспективе возможно добавление интерактивных зон.

# Национальный историко-культурный музей-заповедник «Несвиж» # Алексей Будник

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