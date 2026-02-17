Глава государства озвучил райдер ошибок на внутреннем рынке

Как подчеркнул Президент, принимая 17 февраля отчет правительства за 2025 год, рассчитывать в такой обстановке можно только на собственные силы – время почти военное, и спрос за результат соответствующий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Толерантность внутреннего рынка – болезнь белорусской экономики. На внешнем рынке объективные сложности, но ведь внутренний потенциал не задействован. Глава государства озвучил целый райдер ошибок, промахов, недоработок. Например, пятилетний план по экспорту выполнен. Заработали 52 миллиарда долларов, но задания по экспорту конкретных товаров освоили лишь наполовину. Порой сами руководители ведут себя как продавцы в советских магазинах.