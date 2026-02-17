Прямой эфир

Глава государства озвучил райдер ошибок на внутреннем рынке

17 февраля 2026 18:17
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Как подчеркнул Президент, принимая 17 февраля отчет правительства за 2025 год, рассчитывать в такой обстановке можно только на собственные силы – время почти военное, и спрос за результат соответствующий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Толерантность внутреннего рынка – болезнь белорусской экономики. На внешнем рынке объективные сложности, но ведь внутренний потенциал не задействован. Глава государства озвучил целый райдер ошибок, промахов, недоработок. Например, пятилетний план по экспорту выполнен. Заработали 52 миллиарда долларов, но задания по экспорту конкретных товаров освоили лишь наполовину. Порой сами руководители ведут себя как продавцы в советских магазинах.

Глава государства озвучил райдер ошибок на внутреннем рынке-2

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Недавно на прием, как обычно у меня, где бы я не появился, где только можно, приходят люди и рассказывают. Я премьер-министру говорил разобраться. БМЗ оказывается в черном списке, как и все остальные. К директору пришли, заключили контракт. Работают, поставляют по ценам, которые назвал директор. Я думаю, он присутствует здесь. Приходят, как они мне докладывают, уверены, что это так, врать не будут. По договору отдайте по этой цене. Отдайте мне товар. Нам надо везти. Если не повезем, нам штрафные санкции. Ну ладно, я понимаю, они тоже хотят заработать и прочее, я всегда с настороженностью.

Глава государства озвучил райдер ошибок на внутреннем рынке-4

Александр Лукашенко:
Но я подумал и премьер-министру говорю, знаешь, меня больше всего волнует то, что эти директора должны за соломинку сегодня хвататься. Нет, они не отдают товар этим людям. Может быть это не так, премьер-министр там должен был разобраться.

Читайте также:

«Пойдут дожди, оттепель и образуется корыто!» Лукашенко – о работе дорожников

«Так должно быть!» Лукашенко отметил оперативность Кубракова на резонансном деле в Смолевичском районе

«Вы забыли 2020 год!» Лукашенко потребовал от правительства не допускать самоуспокоенности

Президент: мы проводили и будем проводить многовекторную политику

Как в Беларуси будут наращивать экспорт и стимулировать внутренний спрос? Рассказал Турчин

# Государственная политика # Экономика # Александр Лукашенко

Другие новости рубрики

Все новости
«Мы же это всё производим». Лукашенко потребовал активнее удовлетворять спрос на внутреннем рынке
17 февраля 2026 17:54

«Мы же это всё производим». Лукашенко потребовал активнее удовлетворять спрос на внутреннем рынке

«Надеяться надо только на себя». Лукашенко акцентировал внимание на важности экономики
17 февраля 2026 17:43

«Надеяться надо только на себя». Лукашенко акцентировал внимание на важности экономики

Президент: мы проводили и будем проводить многовекторную политику
17 февраля 2026 17:38

Президент: мы проводили и будем проводить многовекторную политику