«Так должно быть!» Лукашенко отметил оперативность Кубракова на резонансном деле в Смолевичском районе

Экономика – поле жесткой конкуренции. Особенно сейчас – в условиях санкций, тарифных войн и борьбы за технологии. Как подчеркнул Президент, принимая 17 февраля отчет правительства за 2025 год, рассчитывать в такой обстановке можно только на собственные силы – время почти военное, и спрос за результат соответствующий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко:

Откровенно говорим о наших недостатках. И я в том числе. Что вообще никогда не принято делать ни в одном государстве. Если вы видели, вы должны, если анализировали, должны были заметить. Что бы ни случилось, всегда говорят хорошо. Но когда начинается конфликт или война, тогда все видно наяву. Ни на кого не намекаю, но вы это должны видеть и понимать. Я посмотрел на Кубракова [Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси – прим. ред.]. Ну, молодец. То, что произошло, то произошло. Но через несколько минут, раньше скорой помощи, был министр там и на месте разбирался кто в чем виноват. Так должно быть, если мы хотим считать себя народным государством.

Смысл прост: даже самую стабильную ситуацию нам могут подпортить. Вопиющие для Беларуси преступление – вооруженное нападение совершила группа иностранцев. Все задержаны. Так и в политике, которая является зеркалом экономики, необходимо быть готовым ко всему.