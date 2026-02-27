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Новости по тегу #Игорь Чергинец

30 лет в небе! «Белавиа» представила обновленный борт с праздничной ливреей
27 февраля 2026 17:45

30 лет в небе! «Белавиа» представила обновленный борт с праздничной ливреей

Лукашенко принял отчёт правительства за 2025 год – подвели итоги мероприятия
17 февраля 2026 19:00

Лукашенко принял отчёт правительства за 2025 год – подвели итоги мероприятия

Из Минска в Таиланд! Национальная авиакомпания запускает прямые рейсы
08 декабря 2025 11:18

Из Минска в Таиланд! Национальная авиакомпания запускает прямые рейсы

В начале января 2026-го «Белавиа» открывает прямые рейсы в Таиланд
02 ноября 2025 07:35

В начале января 2026-го «Белавиа» открывает прямые рейсы в Таиланд

Новые самолёты Belavia! На каких направлениях будут работать авиалайнеры?
06 июня 2025 17:23

Новые самолёты Belavia! На каких направлениях будут работать авиалайнеры?

О самом страшном полёте, отборе пилотов и рекордах по перевозкам. Поговорили с директором авиакомпании
28 июня 2024 18:26

О самом страшном полёте, отборе пилотов и рекордах по перевозкам. Поговорили с директором авиакомпании

Чергинец: мы в прибыли, идём вперед. «Белавиа» занесена на Республиканскую доску Почёта
30 апреля 2024 17:34

Чергинец: мы в прибыли, идём вперед. «Белавиа» занесена на Республиканскую доску Почёта

«Все живы – и слава богу». Подготовили хронологию эвакуации белорусов из сектора Газа
19 ноября 2023 16:39

«Все живы – и слава богу». Подготовили хронологию эвакуации белорусов из сектора Газа

Минск и регионы окажут помощь эвакуированным из сектора Газа белорусам и членам их семей
17 ноября 2023 04:19

Минск и регионы окажут помощь эвакуированным из сектора Газа белорусам и членам их семей

Белорусская гражданская авиация выходит из ковидного пике
05 ноября 2023 18:17

Белорусская гражданская авиация выходит из ковидного пике

В Беларуси начали готовить лётчиков гражданской авиации – Игорь Голуб
05 ноября 2023 10:40

В Беларуси начали готовить лётчиков гражданской авиации – Игорь Голуб

С 11 августа стартуют регулярные рейсы «Белавиа» в Индию
11 августа 2023 18:04

С 11 августа стартуют регулярные рейсы «Белавиа» в Индию