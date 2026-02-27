Новости по тегу #Игорь Чергинец

Для преображения выбран дальнемагистральный Airbus. Этот самолет в авиакомпании называют исторической вехой.
Александр Лукашенко сразу обозначил тон: разговор откровенный и без приукрашиваний. Ключевые акценты – промышленность, экспорт и дисциплина в управлении. Спад в системообразующей отрасли, рост складских запасов, недобор на российском рынке – сигналы, требующие немедленных решений.
Рейсы будут выполняться с периодичностью раз в 10-11 дней. Время в пути – около 10 часов в одну сторону и 11 часов обратно.
Об этом сообщил генеральный директор авиакомпании Игорь Чергинец.
Благодаря новинкам «Белавиа» сможет открывать новые маршруты и совершать дальнемагистральные рейсы. Например, прямые беспосадочные перелеты на самые известные курорты Юго-Восточной Азии и другие дальние направления.
11 октября 2026 19:35
11 октября 2026 19:25
11 октября 2026 19:15
11 октября 2026 18:55
11 октября 2026 18:30
11 октября 2026 18:30
11 октября 2026 18:14
11 октября 2026 18:00