Лукашенко: от Бреста до Владивостока – это Отечество нам потерять нельзя!
Во Дворце Независимости прошла встреча Александра Лукашенко с государственным секретарем Союзного государства Сергеем Глазьевым. Поводом для обстоятельного разговора стало предстоящее заседание Высшего госсовета, запланированное на 26 февраля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Лукашенко посоветовал не париться по поводу политики Трампа.
Сергей Глазьев, государственный секретарь Союзного государства:
Очень важный вопрос, который будет решаться на Высшем совете, – это создание Комитета Союзного государства по стандартам и качеству. Вы знаете, что Александр Григорьевич уделяет особое внимание вопросам качества. И это не только защита прав потребителей, работа по повышению качества жизни, но это и защита нашего рынка.
Сейчас активизировалась беглая пропаганда, пытаясь втюхнуть белорусам нарративы про «вражескую Московию». Оно и понятно. Причем это смысл всей ее жизни, да и сидит она на донатах Польши, исторического врага Москвы. Но мы такое слышали не раз. И видим, что из этого вышло у соседей. Именно решение украинского кризиса – сейчас самое сложное задание для Союзной державы двух независимых государств.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
От Бреста до Владивостока – это Отечество нам потерять нельзя. Мы его веками, не только в последней войне, вместе защищали, отвоевывали. И оно не Путину и Лукашенко принадлежит. Мы «сопливые» еще по сравнению с тем, что веками защищали наши предки. Мы не имеем права его порвать. Но в этом Отечестве два государства. Два суверенных, зависимых друг от друга государства. Мы были инициаторами этого? Вы-то знаете, на ваших глазах это было. Не мы были инициаторами этого. Так случилось: мы начали строить свое государство, Россия строит свое. Мы в общем доме. У России большая квартира, у нас – поменьше. Но у каждого своя. И мы как добрые соседи хорошо живем. Нормально живем, понимаем друг друга.
Лукашенко: нет той силы, которая способна оторвать Беларусь и Россию друг от друга.
2 февраля прошел Совмин Союзного государства, на котором и пришли к обоюдным решениям. На высшем политическом уровне останется дать зеленый свет. Интеграционный состав переходит в новый режим других скоростей. А для жителей приграничья Витебской и Смоленской областей эта фраза наполнена конкретикой. Между регионами начнут курсировать пригородные поезда.
Сергей Глазьев:
Будет реализован проект, два электропоезда будут в ежедневном режиме курсировать между Смоленском и Витебском, между Оршей и Смоленском. Все льготы, которые наши граждане имеют по нашим национальным законодательствам, будут сохранены. Это удобное транспортное сообщение, которое, мы надеемся, будет дешевле, чем альтернативные виды транспорта. И на Высшем совете будет принят декрет, который запустит этот механизм. Дальше он будет расширяться.
Давно пора. В еврозоне это обычная практика. А мы же, получается, нечто большее, чем просто союз ресурсов и рынков.