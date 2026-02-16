Лукашенко: от Бреста до Владивостока – это Отечество нам потерять нельзя!

Во Дворце Независимости прошла встреча Александра Лукашенко с государственным секретарем Союзного государства Сергеем Глазьевым. Поводом для обстоятельного разговора стало предстоящее заседание Высшего госсовета, запланированное на 26 февраля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лукашенко посоветовал не париться по поводу политики Трампа.

Сергей Глазьев, государственный секретарь Союзного государства:

Очень важный вопрос, который будет решаться на Высшем совете, – это создание Комитета Союзного государства по стандартам и качеству. Вы знаете, что Александр Григорьевич уделяет особое внимание вопросам качества. И это не только защита прав потребителей, работа по повышению качества жизни, но это и защита нашего рынка. Сейчас активизировалась беглая пропаганда, пытаясь втюхнуть белорусам нарративы про «вражескую Московию». Оно и понятно. Причем это смысл всей ее жизни, да и сидит она на донатах Польши, исторического врага Москвы. Но мы такое слышали не раз. И видим, что из этого вышло у соседей. Именно решение украинского кризиса – сейчас самое сложное задание для Союзной державы двух независимых государств.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

От Бреста до Владивостока – это Отечество нам потерять нельзя. Мы его веками, не только в последней войне, вместе защищали, отвоевывали. И оно не Путину и Лукашенко принадлежит. Мы «сопливые» еще по сравнению с тем, что веками защищали наши предки. Мы не имеем права его порвать. Но в этом Отечестве два государства. Два суверенных, зависимых друг от друга государства. Мы были инициаторами этого? Вы-то знаете, на ваших глазах это было. Не мы были инициаторами этого. Так случилось: мы начали строить свое государство, Россия строит свое. Мы в общем доме. У России большая квартира, у нас – поменьше. Но у каждого своя. И мы как добрые соседи хорошо живем. Нормально живем, понимаем друг друга. Лукашенко: нет той силы, которая способна оторвать Беларусь и Россию друг от друга. 2 февраля прошел Совмин Союзного государства, на котором и пришли к обоюдным решениям. На высшем политическом уровне останется дать зеленый свет. Интеграционный состав переходит в новый режим других скоростей. А для жителей приграничья Витебской и Смоленской областей эта фраза наполнена конкретикой. Между регионами начнут курсировать пригородные поезда.