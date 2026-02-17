«Вы забыли 2020 год!» Лукашенко потребовал от правительства не допускать самоуспокоенности

Экономика – поле жесткой конкуренции. Особенно сейчас – в условиях санкций, тарифных войн и борьбы за технологии. Как подчеркнул Президент, принимая 17 февраля отчет правительства за 2025 год, рассчитывать в такой обстановке можно только на собственные силы – время почти военное, и спрос за результат соответствующий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Внешнеполитический контур на плечах Президента. В одной руке главы государства – дипломатический кейс, в другой – экспортный портфель. А вот за экономику отвечает весь состав правительства, региональная вертикаль, директорат предприятий и руководство ключевых концернов и ведомств.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Кто-то будет плакаться, кто-то будет завывать, как я говорю. Кто-то еще что-то будет говорить. Премьер-министр будет показывать, как героически мы трудились, но ничего не получилось. А может быть, будут себе приписывать что-то доброе, хорошее и так далее. Я с этим не согласен. И часто, очень часто говорю, кто поближе тут. Вы забыли 2020 год. И если вы думаете, что 2020 год – это там внешние враги какие-то… Да нет, если бы не было внутренней нашей соответствующей ситуации, никакие бы враги сюда не влезли. А если б влезли, то мы бы их пресекли в первые дни.

Важность экономики отражена даже в кадровой политике. Среди управленцев высшего звена – большинство классические экономисты. Именно через экономику вражеские центры влияют на настроение общества потребления. Но целостность государства зависит от всех. Поэтому военным надо быстрее бегать, а нам, государственным медиа, – шевелиться в эфире.