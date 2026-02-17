Лукашенко: контроль за ценами должен быть жёстким, а их формирование – справедливым

Экономика – поле жесткой конкуренции. Особенно сейчас – в условиях санкций, тарифных войн и борьбы за технологии. Как подчеркнул Президент, принимая 17 февраля отчет правительства за 2025 год, рассчитывать в такой обстановке можно только на собственные силы – время почти военное, и спрос за результат соответствующий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Повторяю тем, кто не понимает: люди кушают продукты, а не статистику. Поэтому контроль за ценами должен быть жестким, а их формирование – справедливым. А вот действительно то, что жалуются люди. Продовольственные товары, вот это прежде всего проблема? Николай Снопков, первый заместитель премьер-министра Беларуси:

А что с продовольственными? Жалоб нет. Александр Лукашенко:

Уже все хорошо? Ну так и не будем систему по продовольствию вводить твою.