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Лукашенко: контроль за ценами должен быть жёстким, а их формирование – справедливым

17 февраля 2026 18:33
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Экономика – поле жесткой конкуренции. Особенно сейчас – в условиях санкций, тарифных войн и борьбы за технологии. Как подчеркнул Президент, принимая 17 февраля отчет правительства за 2025 год, рассчитывать в такой обстановке можно только на собственные силы – время почти военное, и спрос за результат соответствующий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко: контроль за ценами должен быть жёстким, а их формирование – справедливым-2

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
Повторяю тем, кто не понимает: люди кушают продукты, а не статистику. Поэтому контроль за ценами должен быть жестким, а их формирование – справедливым. А вот действительно то, что жалуются люди. Продовольственные товары, вот это прежде всего проблема?

Николай Снопков, первый заместитель премьер-министра Беларуси: 
А что с продовольственными? Жалоб нет.

Александр Лукашенко: 
Уже все хорошо? Ну так и не будем систему по продовольствию вводить твою.

Лукашенко: контроль за ценами должен быть жёстким, а их формирование – справедливым-4

Николай Снопков: 
Александр Григорьевич, по насыщению жалоб нет, а цену-то контролировать надо. 

Василий Герасимов, председатель Комитета государственного контроля:
Мне сегодня с утра выкладывали пример. По четырем областям. Из 44-х объектов, которые посмотрели с утра, в 14 не было наших огурцов и в 14 наших помидоров.

Александр Лукашенко: 
Помидоры подорожали на 111 % в январе, огурцы – 106,6 %, даже соль – 105,3% подорожания. У нас что, соли не хватает? А вы мне обещали при Зайце [Прим. ред: Леонид Заяц – экс-министр сельского хозяйства] «мы досветим». Досветили. 

Николай Снопков: 
Александр Григорьевич, у нас сейчас белорусские огурцы превысили предельные цены, которые установлены. Инфляцию дал российский, потому что на данный момент есть недостаток с одной стороны, с другой стороны, и я просил КГК и ФПБ, чтобы включились они не в розницу, а к нашим теплицам, которые на данный момент лукавят и везут огурец в Россию, потому что там ценник больше.

Лукашенко: контроль за ценами должен быть жёстким, а их формирование – справедливым-6

Александр Турчин, премьер-министр Республики Беларусь:
Мы на прошлой неделе были в «ДОРОРСе». У нас сегодня по тепличному огурцу потребность в межсезонье закрыта более чем на 140 %. Мы обеспечиваем огурцом отечественным в межсезонье полностью потребность внутреннего рынка. 

Александр Лукашенко: 
Будем сидеть в кабинете, по телевизору видеть там цены и так далее, а люди в это время жалуются. 

Николай Снопков: 
Александр Григорьевич, мы реагируем сразу же. 

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# Александр Лукашенко # Александр Турчин # Николай Снопков # Василий Герасимов # Экономика

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