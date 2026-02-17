Лукашенко раскритиковал правительство за спад в промышленной отрасли

Формат разговора Президент обозначил сразу – откровенный и предметный. Хотя в мировой практике публичный разбор экономических просчетов – редкость, акцент сделан не на достижениях, а на уязвимых местах и упущенной выгоде. Беларусь уже несколько лет живет и работает в условиях санкционного давления. Однако стратегическая линия неизменна: не оправдываться внешними факторами, а адаптироваться и усиливаться. Речь идет об ускорении импортозамещения, диверсификации рынков, поиске новых партнеров и, что принципиально важно, повышении качества продукции (к ряду наших товаров есть претензии).

Одной из ключевых тем стал спад в промышленности – системообразующей отрасли экономики. Проблема не только в производстве, но и в реализации: склады остаются заполненными продукцией на внушительные суммы. Показательна динамика торговли с рядом стран – к примеру дружеской Россией. Несмотря на общий рост поставок, по итогам 11 месяцев 2025 года снижение продаж зафиксировано почти в каждом втором из 80 российских регионов, с которыми Беларусь сотрудничает.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Весь год в этой важнейшей сфере шел устойчиво замедляющийся тренд. Во втором полугодии сработали с отрицательной динамикой до 98,2 %. Январь 2026-го – еще минус 3,4 %. В сложной ситуации находится половина обрабатывающей промышленности, если не сказать хуже. На ключевом российском рынке только Минпром не добрал в прошлом году 1 миллиард долларов. Все его предприятия в красной зоне. Что еще хуже, то, о чем я предупреждал премьер-министра, и ему постоянно об этом говорю, завезли туда товар, там оставили без оплаты. Ну, на старые грабли наступаем. Это уже преступление. Наблюдаем падение выпуска ключевых товаров. Рост запасов впечатляющий – 2,5 миллиарда рублей за прошлый год. На складах фактически заморожено продукции на 4 миллиарда долларов – 12 миллиардов рублей. И в январе текущего года добавили еще 800 миллионов рублей. Вот наша работа.

Плюс к этому из-за границы не возвращено почти 500 миллионов долларов экспортной выручки. Так называемая дебиторская задолженность. О чем я говорил? Отвезли товар, бросили. А что ж, не мое? Я думаю, Василий Николаевич, вы это себе записали. Но если не умеем торговать на внешнем, то, наверное, можем хотя бы удовлетворить спрос внутри. Оказывается, нет. Отраслевые министры не в состоянии принять меры по его насыщению. Почему массово импортируются автобусы за прошлый год? По моей информации более 500 единиц по импорту закупили. Мы же делаем автобусы. Грузовой техники более 7 500 единиц. Дорожная строительная техника 1 623 единиц. Но мы же это все производим!