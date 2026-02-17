Выездное заседание в Фаниполе: сенаторы обсудили меры по привлечению кадров в сельскую местность

Агропромышленный комплекс сегодня – это не только вопрос продовольственной безопасности, но и стратегическая основа стабильного развития экономики страны в целом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И многое здесь решают кадры. Потому государство из года в год усиливает поддержку тех, кто готов связать свою жизнь с аграрным сектором: от подъемных и доплат до льготной ипотеки и арендного жилья. Но достаточно ли этих мер, чтобы закрыть более 20 тысяч вакансий и закрепить молодежь в регионах? Почему одни, отработав распределение, остаются, а другие уезжают? Истории тех, кто сделал ставку на сельскую жизнь, и как на местах меняется кадровая политика, – репортаж Глеба Прокофьева.

Вот уже на протяжении трех лет Карина Хлебус приветствует своих учеников на немецком. Молодой педагог начала карьеру в сельской школе по распределению после окончания педагогического колледжа. Здесь учителю сразу же предоставили комнату в общежитии и оказали материальную помощь. Жизнь в деревне пришлась ей по душе. Даже после окончания обязательной отработки Карина решила не менять место работы и продлила трудовой договор еще на пять лет.

Карина Хлебус, учитель немецкого языка Дворищанской средней школы Дзержинского района:

В начале возникали какие-то страхи у меня и опасения. Но я сюда приехала, меня очень поддержал коллектив, руководство школы. Плюсом, наверное, жизни в деревне является то, что здесь как бы все как одна большая семья.

А Елизавета Зыль за полтора года работы на агрокомбинате «Дзержинский» успешно продвинулась по карьерной лестнице – от инженера до руководителя лаборатории. Девушка планирует и дальше трудиться на предприятии. К тому же в начале года решился и жилищный вопрос. Из съемной квартиры, которую оплачивало предприятие, Елизавета переехала в арендное жилье в новой многоэтажке.

Елизавета Зыль, начальник лаборатории по электрофизическим и аэродинамическим испытаниям агрокомбината «Дзержинский»:

Фаниполь является городом-спутником. Здесь очень развита инфраструктура. И даже вот за это время, что я здесь нахожусь, очень много построили домов. Строятся и поликлиники, и торговые центры, и детские садики, и школы. Поэтому инфраструктура здесь очень развита. Не скажешь даже, что сельская местность.

Сегодня для повышения мотивации проживания на селе и закрепления кадров в сельскохозяйственных организациях сделано немало. Молодым специалистам АПК на протяжении 5 лет гарантированы финансовые надбавки. Среди других бонусов – льготные кредиты, отсрочка от призыва на срочную военную службу и на прохождение службы в резерве.

Глеб Прокофьев, корреспондент:

Семьям, переезжающим для работы в сельскую местность, предоставляется финансовая помощь – это почти 4,5 тысячи рублей. Такие «подъемные» в прошлом году получили 118 переселенцам. Их основные профессии: тракторист, животновод и оператор машинного доения.

Тем не менее кадров на селе не хватает – больше 21 тысячи человек. Наиболее остро аграрные предприятия нуждаются в представителях зооветеринарной отрасли. Спрос на ветврачей и ветфельдшеров превышает 1200 вакансий.