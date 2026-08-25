Лекарства смогут экспортировать в Африку! Как белорусские медпрепараты завоевывают мировые рынки

Драйвер экономики страны – успешные предприятия в регионах. А инициатива «Один район – один проект» дает мощный импульс развитию промышленности на местах. В Минской области в 2026 году планируют реализовать более 90 инвестпроектов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Это позволит создать более 3 тысяч новых рабочих мест.
Одна из ключевых задач у белорусских производителей – расширять географию поставок. Предприятиями Минской области освоены Египет, Израиль, рынки Саудовской Аравии и ОАЭ.
О том, как белорусские медпрепараты уверенно завоевывают позиции и за пределами страны, – сюжет Татьяны Волынчик. Подробности в видео.
Этот фармацевтический завод специализируется на инфузионных растворах. Препараты используют во всех без исключения учреждениях здравоохранения. За год с конвейера сходит более 35 миллионов единиц продукции, без которой терапия была бы невозможна. Продукция завода идет не только на внутренний рынок. Препараты поставляют в Россию, Казахстан и Узбекистан. В планах – расширение географии экспорта. Сейчас прорабатывают новые рынки, планируют установить климатические камеры. Благодаря им лекарства смогут экспортировать в жаркие страны Африки.
Технологический щит страны! Караник рассказал о направлениях белорусской науки и разработке лекарств.