Лекарства смогут экспортировать в Африку! Как белорусские медпрепараты завоевывают мировые рынки

Драйвер экономики страны – успешные предприятия в регионах. А инициатива «Один район – один проект» дает мощный импульс развитию промышленности на местах. В Минской области в 2026 году планируют реализовать более 90 инвестпроектов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Это позволит создать более 3 тысяч новых рабочих мест.

Одна из ключевых задач у белорусских производителей – расширять географию поставок. Предприятиями Минской области освоены Египет, Израиль, рынки Саудовской Аравии и ОАЭ.