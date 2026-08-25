«Доллары станут фантиками». Как Трамп может снизить госдолг США – рассказал политолог

Андрей Лазуткин, политолог:

Мир сегодня разделен не просто на военные союзы, а на валютные зоны. Главный вопрос, не кто в кого стреляет, это уже не всегда понятно, а кто у кого покупает нефть, электронику, металл. Так мир перешел к простой истине: нельзя быть в конфликте со странами НАТО и при этом иметь огромную зависимость от доллара. Что происходит с долларом?

О глобальных изменениях расскажем в «Занимательной политологии».

В США скоро выборы, и один из главных вопросов повестки: что будет с американским госдолгом? Кредитная нагрузка делится на все население, жизнь дорожает, но Трамп отвечает туманно: мол, надо больше работать. Вот если пофантазировать, как американцы реально поступят с госдолгом, то вряд ли они будут объявлять дефолт. Это бы подорвало доллар как средство внешних расчетов, и его место занял бы юань.

С госдолгом США возможна более хитрая схема. Американцы не откажутся от долгов, а наоборот, начнут их отдавать. Но не всем, а только тем странам, которые им присягнут и будут союзниками. Условно для этого надо будет взять справку в Минфине США, что доллары или нефтедоллары в вашей системе получены законно, а не в обход американских санкций или якобы от наркотрафика и терроризма, в чем они обвиняли Россию, Венесуэлу, Иран, а всего под санкциями США 35 стран.

Так американцы разделят мир на тех, кому вроде бы готовы что-то отдать, и тех, для кого доллары станут фантиками, что и сократит госдолг. Поэтому все больше стран в мире понимают риски глобальной зависимости от доллара. Для внешних расчетов и сохранения активов они ищут другие средства. Сегодня это вопрос сохранения независимости.