«Доллары станут фантиками». Как Трамп может снизить госдолг США – рассказал политолог

Время авторской журналистики. Андрей Лазуткин и его «Занимательная политология» на СТВ.
Время авторской журналистики. Андрей Лазуткин и его «Занимательная политология» на СТВ.
Андрей Лазуткин, политолог:
Мир сегодня разделен не просто на военные союзы, а на валютные зоны. Главный вопрос, не кто в кого стреляет, это уже не всегда понятно, а кто у кого покупает нефть, электронику, металл. Так мир перешел к простой истине: нельзя быть в конфликте со странами НАТО и при этом иметь огромную зависимость от доллара. Что происходит с долларом?
О глобальных изменениях расскажем в «Занимательной политологии».
В США скоро выборы, и один из главных вопросов повестки: что будет с американским госдолгом? Кредитная нагрузка делится на все население, жизнь дорожает, но Трамп отвечает туманно: мол, надо больше работать. Вот если пофантазировать, как американцы реально поступят с госдолгом, то вряд ли они будут объявлять дефолт. Это бы подорвало доллар как средство внешних расчетов, и его место занял бы юань.
С госдолгом США возможна более хитрая схема. Американцы не откажутся от долгов, а наоборот, начнут их отдавать. Но не всем, а только тем странам, которые им присягнут и будут союзниками. Условно для этого надо будет взять справку в Минфине США, что доллары или нефтедоллары в вашей системе получены законно, а не в обход американских санкций или якобы от наркотрафика и терроризма, в чем они обвиняли Россию, Венесуэлу, Иран, а всего под санкциями США 35 стран.
Так американцы разделят мир на тех, кому вроде бы готовы что-то отдать, и тех, для кого доллары станут фантиками, что и сократит госдолг. Поэтому все больше стран в мире понимают риски глобальной зависимости от доллара. Для внешних расчетов и сохранения активов они ищут другие средства. Сегодня это вопрос сохранения независимости.
Андрей Лазуткин:
Еще одна хитрая версия связана с криптовалютами. Американская криптобиржа финансировала Трампа на выборах, чтобы он признал виртуальные деньги свободными к конвертации. И может быть вторая схема, когда доллар в госдолге сначала выведут в криптовалюту, условно биткоин, а потом биткоин обвалится в два раза. Его долг был 40 триллионов долларов, а станет 20. То есть вариантов много, но суть одна – доллар стал менее стабилен из-за американской внешней политики, поэтому он все менее востребован для экспорта и покупки энергоресурсов.
Например, раньше доллар был нужен Беларуси, чтобы покупать нефть и газ в России. Мы должны были сначала где-то продать белорусскую продукцию за доллары, а потом, находясь под санкциями, провести доллары через наши банки для расчетов с РФ. Это было и сложно, и дорого. И на каждом этапе сделки можно было потерять деньги, если Минфин США решит, что мы поставляем продукцию в неправильную страну или от подсанкционного юрлица.
Сегодня мы покупаем нефть и газ за российские рубли, а импорт машин, электроники и техники в нашу страну идет в основном в юанях, так как Запад ввел санкции на свои товары и закрывает границы. Поэтому спрос на доллар низкий. Примерно такая же ситуация в России. В мире тоже все нехорошо.
Доллар называют мировыми деньгами, но если посмотреть структуру расчетов, что именно покупается и продается за доллары, в основном это нефть и энергоносители. На этом в 70-х годах держалась связка США и Саудовской Аравии, появилось даже слово «нефтедоллар». Но после нападения на Иран расчеты в регионе постепенно переключаются на юань. Половина всей нефти в Ормузском проливе уже продается не за доллары, а за юани. Это примерно 10 % всей мировой нефти, а значит, минимум 10-процентное падение спроса на доллар в мировом масштабе.
Поэтому в каком-то смысле американцы сами себе устроили дедолларизацию. Это была их ошибка, но есть и примеры стран, которые сами уходят от доллара. В первую очередь это те, кто не хочет, как мы или Россия, попасть под санкции и заморозить валютные счета. Поэтому они создают свои платежные системы, которые не видны американцам и где нет доллара.
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