Лукашенко обозначил проблемные вопросы в сфере сельского хозяйства

Формат разговора Президент обозначил сразу – откровенный и предметный. Хотя в мировой практике публичный разбор экономических просчетов – редкость, акцент сделан не на достижениях, а на уязвимых местах и упущенной выгоде. Беларусь уже несколько лет живет и работает в условиях санкционного давления. Однако стратегическая линия неизменна: не оправдываться внешними факторами, а адаптироваться и усиливаться. Речь идет об ускорении импортозамещения, диверсификации рынков, поиске новых партнеров и, что принципиально важно, повышении качества продукции (к ряду наших товаров есть претензии).

Отдельное внимание в ходе разговора было уделено развитию агропромышленного комплекса. Проблемы в отрасли носят системный характер: сохраняется хроническая задолженность сельхозпредприятий, а показатели в животноводстве вызывают серьезную обеспокоенность. Только за январь потери крупного рогатого скота превысили 19 тысяч голов. При этом государство направляет в АПК значительные финансовые ресурсы – на поддержку хозяйств, модернизацию, закупку техники и корма. Однако эффективность использования этих средств вызывает вопросы.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Не первую пятилетку ставим целью сделать аграрный сектор финансово устойчивым, прибыльным бизнесом. Да, зарабатываем неплохо, но только господдержка на покрытие убытков составила 2 миллиарда 100 миллионов рублей, не говоря уже про льготные ссуды и займы из бюджета. Кто-то скажет, государственная помощь сельскому сегменту – это повсеместная мировая практика. Возможно, но ситуация такова, что половина отечественных сельхозорганизаций по-прежнему во многом существует за счет долгов, авансов переработчиков и без своевременной подпитки убыточны.

Людей на месте это давно не удивляет, воспринимают как нормальные явления, особенно в Витебской, Могилевской, Гомельской – восточных областях, да и в других не без проблем. В прошлом году провели сев озимых, но в трети хозяйств не внесли минеральные удобрения, или 20 % от потребности. Не говоря уже о том, что в установленные сроки этот сев озимых не завершили ни в одной области. Смотрите, это ваши проблемы, но ниже чем 11,5 миллионов тонн по стране мы получить хлебов не можем, зерновых.

Под весенний сев накопление удобрения опять буксует – 200 тысяч тонн меньше, чем годом ранее. Заготовка кормов в каждом третьем хозяйстве с нарушениями. Откуда будет здоровый скот, если вы не сенажом, а гнилажом кормите скотину. Откуда будут привесы надоя, если такой технологический бардак в хозяйствах. Зато по падежу, о котором я уже говорил, уже в этом году установили очередной антирекорд – 19 200 за один месяц только КРС. Я не говорю, опять же, свиней, птицы и так далее. Рост в полтора раза. И удивляет меня рассуждение отдельных руководителей членов правительства, отвечающих за этот сектор, и губернаторов – мы в течение года поправим. Слушайте, вы чего? Что вы поправите, если уже 20 тысяч за один месяц погибло? Что вы поправите?