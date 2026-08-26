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После наводнения в Непале 291 иностранный турист не вышли на связь

26 августа 2026 13:03
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После наводнения в Непале 291 иностранный турист не вышли на связь-0

384 туриста значатся пропавшими из-за наводнения в Непале, пишет РИА Новости со ссылкой на представителей управления страны по туризму.

Туристические компании установили, что на территории пострадавших районов пропали 291 гражданин иностранных государств и 93 непальца.

В материале издания Ratopati сообщается о гибели минимум 16 человек и 36 пострадавших.

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Фото: Pinterest

# Международная политика

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