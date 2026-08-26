После наводнения в Непале 291 иностранный турист не вышли на связь

384 туриста значатся пропавшими из-за наводнения в Непале, пишет РИА Новости со ссылкой на представителей управления страны по туризму.
Туристические компании установили, что на территории пострадавших районов пропали 291 гражданин иностранных государств и 93 непальца.
В материале издания Ratopati сообщается о гибели минимум 16 человек и 36 пострадавших.
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