После наводнения в Непале 291 иностранный турист не вышли на связь

Генсек ООН: вооруженные конфликты стали главной причиной голода в мире

По данным организации, прошлый год стал рекордным по числу конфликтов со времен Второй мировой войны. Это спровоцировало и один из самых высоких уровней голода в новейшей истории: с катастрофической нехваткой еды столкнулись как минимум 266 млн человек.