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Президент: мы проводили и будем проводить многовекторную политику

17 февраля 2026 17:38
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Как подчеркнул Президент, принимая 17 февраля отчет правительства за 2025 год, рассчитывать в такой обстановке можно только на собственные силы – время почти военное, и спрос за результат соответствующий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Да, нашим экспортерам пришлось спуститься с привычных и премиальных рынков и отправиться на поиски новых. Для этого задействовали дипломатический корпус. Открывать новые страны сложнее, чем работать на раутах институтов развития. Но, учитывая экспортную ориентированность Родины, надо стараться.

Президент: мы проводили и будем проводить многовекторную политику-2

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Наша многовекторность проистекает из экономики. Наиважнейший вектор всегда был и останется. Никто после нас, после меня или еще как-то, никто рынки свои никому не отдаст. Каждый борется за свои рынки, потому что это способ выживания того или иного государства. Многое как-то получается, приходится решать на личных контактах. Но везде сопротивление, везде борьба. Даже если кто-то что-то обещает, через месяц снова и снова надо пробиваться. Особенно в Африке это вижу. Они не хотят иметь дело с бывшими колониальными государствами и стремятся найти себе новых партнеров. Вот тут мы должны поработать. Здесь наше место. Мы высокотехнологичная страна. Мы многое можем делать. Я уже говорил, что страна определяется не размерами и численностью населения, а своими возможностями, прежде всего технологическими.

Президент: мы проводили и будем проводить многовекторную политику-4

Александр Лукашенко:
Мы проводили многовекторную политику и будем ее проводить. Только единственный заключается вопрос в том, что один вектор у нас остается, вы знаете его. Второй вектор у нас смещается южнее, на Африку, Азию, ну и в те страны, где нас ждут. При этом я хочу заметить, постоянно вам говорю об этом, ни в коем случае нельзя сбрасывать со счетов Европу.

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# Александр Лукашенко # Экспорт # Южная Африка # Торговля

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