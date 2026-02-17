Президент: мы проводили и будем проводить многовекторную политику

Как подчеркнул Президент, принимая 17 февраля отчет правительства за 2025 год, рассчитывать в такой обстановке можно только на собственные силы – время почти военное, и спрос за результат соответствующий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Да, нашим экспортерам пришлось спуститься с привычных и премиальных рынков и отправиться на поиски новых. Для этого задействовали дипломатический корпус. Открывать новые страны сложнее, чем работать на раутах институтов развития. Но, учитывая экспортную ориентированность Родины, надо стараться.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Наша многовекторность проистекает из экономики. Наиважнейший вектор всегда был и останется. Никто после нас, после меня или еще как-то, никто рынки свои никому не отдаст. Каждый борется за свои рынки, потому что это способ выживания того или иного государства. Многое как-то получается, приходится решать на личных контактах. Но везде сопротивление, везде борьба. Даже если кто-то что-то обещает, через месяц снова и снова надо пробиваться. Особенно в Африке это вижу. Они не хотят иметь дело с бывшими колониальными государствами и стремятся найти себе новых партнеров. Вот тут мы должны поработать. Здесь наше место. Мы высокотехнологичная страна. Мы многое можем делать. Я уже говорил, что страна определяется не размерами и численностью населения, а своими возможностями, прежде всего технологическими.