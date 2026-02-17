«Пойдут дожди, оттепель и образуется корыто!» Лукашенко – о работе дорожников

Экономика – поле жесткой конкуренции. Особенно сейчас – в условиях санкций, тарифных войн и борьбы за технологии. Как подчеркнул Президент, принимая 17 февраля отчет правительства за 2025 год, рассчитывать в такой обстановке можно только на собственные силы – время почти военное, и спрос за результат соответствующий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Год белорусской женщины. Прошло две недели. Везде висят эти вывески, что мы боремся не то за качество, не то за количество. Новый год наступил, Год белорусской женщины. Через день везде висят баннеры и прочее, уже женщину показывают. Так вы что, так будете и дальше жить? Увидел где-то, что там Президент пнул, не пнул, ну и хорошо.

Недавно еду к военным на полигон. Следом, уже с большой злостью, направил туда председателя Комитета госконтроля. Это ужас какой-то. Как будто у нас нет дорожников. ДРСУ есть? Есть. Их же никто не ликвидировал. И деньги они получают от вас, губернаторы. Еду – корыто. Очистили снег, налево-направо сбросили. Потом дождик, и получился барьер «железобетонный».

Вот сейчас пойдут дожди, оттепель и образуется корыто – вода будет на асфальте. Мы разрушим все дороги. Неужели нельзя было столкнуть снег не на обочину, а туда в откос, чтобы вода стекала всю весну, когда будет таять снег. У нас что, дорожники этого не знают? Или у нас вице-премьера нет, который этим занимается?

Разрыли Жодино это. Тоже – показуха, Президент же будет ехать. Трубы таскают, кабель тянут какой-то и прочее. Я думаю: ребята, а вы что, в октябре-ноябре не могли?