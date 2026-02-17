«Надеяться надо только на себя». Лукашенко акцентировал внимание на важности экономики
Экономика – поле жесткой конкуренции. Особенно сейчас – в условиях санкций, тарифных войн и борьбы за технологии. Как подчеркнул Президент, принимая 17 февраля отчет правительства за 2025 год, рассчитывать в такой обстановке можно только на собственные силы – время почти военное, и спрос за результат соответствующий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Выбор экономической модели – это выбор развития или стагнации. Мы определились, теперь надо твердо стоять на своем и отстаивать свое. Благосостояние Беларуси опирается не на авианосцы, а на честный труд наших граждан.
Президент: мы проводили и будем проводить многовекторную политику. Читайте здесь.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Экономика стала реальным полем боя. Экономическими инструментами достигаются цели классической войны. Отобрать ресурсы, вызвать социальные протесты, заставить выполнять не наши правила, жить под другим правилом. Вы, наверное, заметили, я не подначиваюсь там под Трампа, где-то его не то захваливая, не то поддерживая. Я просто хочу, чтобы вы раскрыли глаза и наконец-то поняли, как развивается мир. Господь нас уберег от этой жуткой, непонятной рыночной экономики. Помните, нас учили все время. Ну, те, кто дольше работает со мной и так далее. «Рынок все отрегулирует».
Да это не надо, то не надо, это плохо работает, давайте бросим, будем заниматься другим. Ничего мы не бросили, терпели и сегодня поняли. Никакой рынок ничего не регулирует.
Александр Лукашенко:
Тянул глаз на Север – Гренландия, богатая и прочая, никем не занятая. Давай ее сюда. Даже Канада, одна из крупнейших стран мира, 51-м штатом должна быть. Венесуэла – схватили президента чего? Какой картель? Какие наркотики? Нефть! И я благодарен президенту США, что он открыто это делает. Мы теперь поняли, куда нас тащили. Но через либеральные какие-то принципы нас убеждали в том, что мы должны действовать так, а не иначе.
Мы как-то терпели. Выдержали. Понимаем, что делать. Куда идти. Надеяться надо только на себя. Не надо ни на кого рассчитывать. Нет. Пятый раз говорю, нет у нас друзей в мире. Нет. Самые лучшие друзья, как минимум, это наши конкуренты.