«Надеяться надо только на себя». Лукашенко акцентировал внимание на важности экономики

Экономика – поле жесткой конкуренции. Особенно сейчас – в условиях санкций, тарифных войн и борьбы за технологии. Как подчеркнул Президент, принимая 17 февраля отчет правительства за 2025 год, рассчитывать в такой обстановке можно только на собственные силы – время почти военное, и спрос за результат соответствующий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выбор экономической модели – это выбор развития или стагнации. Мы определились, теперь надо твердо стоять на своем и отстаивать свое. Благосостояние Беларуси опирается не на авианосцы, а на честный труд наших граждан. Президент: мы проводили и будем проводить многовекторную политику. Читайте здесь.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Экономика стала реальным полем боя. Экономическими инструментами достигаются цели классической войны. Отобрать ресурсы, вызвать социальные протесты, заставить выполнять не наши правила, жить под другим правилом. Вы, наверное, заметили, я не подначиваюсь там под Трампа, где-то его не то захваливая, не то поддерживая. Я просто хочу, чтобы вы раскрыли глаза и наконец-то поняли, как развивается мир. Господь нас уберег от этой жуткой, непонятной рыночной экономики. Помните, нас учили все время. Ну, те, кто дольше работает со мной и так далее. «Рынок все отрегулирует». Да это не надо, то не надо, это плохо работает, давайте бросим, будем заниматься другим. Ничего мы не бросили, терпели и сегодня поняли. Никакой рынок ничего не регулирует.