Ленинский район Минска – что построят и благоустроят: «Большой город»

Новости Беларуси. Ленинский район столицы в эти дни активно благоустраивают. Проспекты Независимости, Партизанский и Рокоссовского, улицы Маркса, Энгельса, Маяковского, Плеханова, Якубова, Малинина, Свердлова и Янки Купалы. Школы, детские сады, спорт объекты уживаются рядом с зелеными зонами. Чем живет и чем дышит, в буквальном смысле слова, Ленинский район Минска, рассказал в программе «Большой город» глава администрации района Петр Шостак.

Где в Ленинском районе Минска готовят к родам?

Стоимость парковки включена в цену квартиры: какое жилье строят в Лошице?

В Серебрянке капитально отремонтируют 3 школы, а в Лошице-9 построят новую

«Поедем со сладкой продукцией в ОАЭ»: новые партнёры предприятий Ленинского района Минска

«В Минске люди более требовательные»: что думает о жителях города столичный чиновник?

Ремонт подъездов в Минске: «Эту работу ещё 10 лет назад в глубинке мы выполняли с населением за свой счёт»

Администрация Ленинского района: реконструкция стадиона «Динамо» будет завершена в июне 2018 года

«Улицы примут совсем другой вид»: как изменится окружение стадиона «Динамо» ко II Европейским играм в Минске?

«На улице Чижевских возле историко-культурной ценности мы хотим сделать ядро, которое будет притягивать молодёжь»

Спорткомплекс и ФОК построят в Лошице

13 крытых теннисных кортов и медицинский центр появятся в ФОК «Серебрянка»

Парк имени Надежды Грековой в Серебрянке благоустроят

Теннисные корты в Лошицком парке восстановят

«Заполненность дошкольных учреждений не совсем та, которую мы видим на бумаге»: как решили проблему в Ленинском районе?

Детсады в Ленинском районе: в 2018 году откроют на улице Дроздовича и начнут строить в Лошице-9

Лошица прирастёт на 80 тысяч жителей: «В этом году приступим к освоению двух новых микрорайонов»

Экотропу в Серебрянке и сквер Вилковщина в Лошице обустроят в 2018 году

«Если тебе плохо и надо немножко зарядиться, едешь в этот парк»: где отдыхает глава Ленинского района Минска?