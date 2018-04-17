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Парк имени Надежды Грековой в Серебрянке благоустроят

17 апреля 2018 13:55
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Новости Беларуси. Минчане и гости столицы любят прогулки по зеленым зонам Минска. Как сказал в программе «Большой город» глава администрации Ленинского района Минска, парк имени Герковой будет облагорожен.

Петр Шостак, глава администрации Ленинского района г. Минска:
В этом году мы приступим к благоустройству парка им. Грековой в Ленинском районе. Это основная парковая зона для микрорайона Серебрянка. Она пользуется спросом у населения.

И мы обратим на нее внимание: в этом году разработаем проектно-сметную документацию.

А в дальнейшем будем работать над тем, чтобы выполнить реконструкцию этого парка.

Ленинский район Минска – что построят и благоустроят: «Большой город»

# общество # Районы Минска # Петр Шостак

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