Ремонт подъездов в Минске: «Эту работу ещё 10 лет назад в глубинке мы выполняли с населением за свой счёт»

Новости Беларуси. Что предлагает глава администрации Ленинского района Минска в решении проблем ремонта подъездов, показываем в программе «Большой город».

Петр Шостак, глава администрации Ленинского района г. Минска:

Сегодня многие возмущаются, что ремонт подъездов нужно выполнять за свой счет. Эту работу еще 10 лет назад в глубинке мы выполняли с населением за свой счет.

И проводили соревнования, кто лучше сделает этот ремонт. И за их деньги.

Ленинский район Минска – что построят и благоустроят: «Большой город»