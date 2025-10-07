В Брестской крепости ведутся реставрационные работы при участии российских волонтёров

В военные годы советский народ стоял плечом к плечу, обороняя родную землю от врага, а сейчас наши современники так же вместе оберегают нашу общую историческую память. Международная выездная школа реставраторов проходит в Брестской крепости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Команда из 5 молодых реставраторов из московского колледжа архитектуры, дизайна и реинжиниринга прибыла в Беларусь с миссией – помочь в восстановлении юго-западных казарм легендарной Цитадели. На протяжении недели будут не только участвовать в строительных работах, но и погружаться в историю.

В мемориальном комплексе сейчас проходит очередной этап реставрации и реконструкции за счет средств бюджета Союзного государства Беларуси и России. На эти цели выделено свыше 267 миллионов российских рублей, реализация проекта рассчитана на 2 года.