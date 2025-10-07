В Брестской крепости ведутся реставрационные работы при участии российских волонтёров
В военные годы советский народ стоял плечом к плечу, обороняя родную землю от врага, а сейчас наши современники так же вместе оберегают нашу общую историческую память. Международная выездная школа реставраторов проходит в Брестской крепости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Команда из 5 молодых реставраторов из московского колледжа архитектуры, дизайна и реинжиниринга прибыла в Беларусь с миссией – помочь в восстановлении юго-западных казарм легендарной Цитадели. На протяжении недели будут не только участвовать в строительных работах, но и погружаться в историю.
В мемориальном комплексе сейчас проходит очередной этап реставрации и реконструкции за счет средств бюджета Союзного государства Беларуси и России. На эти цели выделено свыше 267 миллионов российских рублей, реализация проекта рассчитана на 2 года.
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Юго-западные казармы у Тереспольских ворот – одни из наиболее израненных снарядами. Стены выстояли под свинцовым дождем, но заходить внутрь все это время было смертельно опасно. Чтобы открыть это место для посетителей, сегодня здесь трудятся инженеры и реставраторы. Аутентичный раствор и кирпич, который в точности будет повторять кладку стены, в арсенале молодых реставраторов из России.
Владислав Кожурин, мастер Колледжа архитектуры, дизайна и реинжиниринга № 26 (Россия):
Объект довольно старинный, и уже от возраста швы повысыпались. Где-то ушел горизонт, где-то вертикаль. Сделать надо ровно. И чтобы не отличалось сильно от того, что уже тут было положено ранее.
Волонтеры-реставраторы – учащиеся московского колледжа. У многих уже есть опыт работы на небольших объектах, но впервые проект такого масштаба. На протяжении недели они будут трудиться над восстановлением оконных проемов. Третьекурсница Вероника Данилова согласилась приехать в Брест не задумываясь, ведь для нее эта профессия – особая миссия.
Вероника Данилова, учащаяся Колледжа архитектуры, дизайна и реинжиниринга № 26 (Россия):
Сохранить, сделать безопасным для посещения, чтобы другие люди тоже могли насладиться красотой и погрузиться в историю. Мы делаем карниз сейчас, это пробный этап, посмотрят, как мы работаем. И дальше мы будет, как и другие работники, реставрировать один из проемов.
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