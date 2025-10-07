Арина Соболенко сыграет против Ребекки Шрамковой на теннисном турнире в Ухане

Арина Соболенко готовится к старту на престижном теннисном турнире в Ухане, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Напомним, белоруска является действующей победительницей соревнований, а это значит, что ей предстоит подтвердить 1000 очков.

В прошлогоднем финале землячка обыграла китаянку – Чжэн Циньвэнь. Соотечественница начнет защиту титула со второго круга. Сегодня определилась первая соперница нашей примы. В 1/16 финала лидер рейтинга встретится с 68-й ракеткой планеты, Ребеккой Шрамковой из Словакии, которая в трехсетовом поединке обыграла россиянка Анну Калинскую.

Это будет первая дуэль спортсменок на мировых кортах. Данный турнир станет первым для Арины после победы на «US Open». Соболенко трижды становилась триумфатором «тысячника» в Ухане и, если сможет вновь завоевать главный трофей, обновит рекорд по количеству титулов этих соревнований.