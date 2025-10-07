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Владимир Кухарев встретился с учащимися и педагогами технологического колледжа

07 октября 2025 17:57
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Материальная база колледжей должна соответствовать оборудованию на предприятиях. Стоит задача – переоснастить и модернизировать всю систему профессионально-технического и среднего специального образования, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В Минске уделяют особе внимание таким учреждениям.

Владимир Кухарев встретился с учащимися и педагогами технологического колледжа-2

Так, в 2025 году в систему столичного образования были интегрированы семь колледжей, среди них – технологический. Председатель Мингорисполкома встретился с учащимися и педагогами учреждения образования. Владимир Кухарев ознакомился с учебной базой колледжа, побывал в аудиториях и мастерских, где готовят фотографов, дизайнеров, парикмахеров и визажистов. Говорили о перспективах развития системы столичного образования.

Профильные специалисты, которых готовят минские колледжи, сегодня востребованы на рынке труда. За последние годы на 30 % пересмотрена линейка всех специальностей под потребности экономики города и страны.

Владимир Кухарев встретился с учащимися и педагогами технологического колледжа-4

Ольга Смирнова, заместитель председателя комитета по образованию Мингорисполкома:
Комитет по образованию уже имеет определенную выстроенную стратегию развития этих важных для системы образования города и для всего города в целом учреждений среднего специального образования. Эти мероприятия направлены на проведение текущих и капитальных ремонтов, приобретение и модернизацию оборудования. Прежде всего оборудования, направленного на практическую отработку тех умений, навыков, компетенций, которыми должны владеть настоящие молодые специалисты.

В колледжах Минска обучаются 30 тысяч ребят. Они осваивают около 200 профессий. Такой перечень позволяет закрыть потребности предприятий и организаций столицы в квалифицированных кадрах. Значительные ресурсы вкладываются в переоснащение материально-технической базы колледжей. За последние два года открыты 40 новых мастерских.

# Ольга Смирнова # Мингорисполком # Образование в Беларуси

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