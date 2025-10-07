Владимир Кухарев встретился с учащимися и педагогами технологического колледжа

Материальная база колледжей должна соответствовать оборудованию на предприятиях. Стоит задача – переоснастить и модернизировать всю систему профессионально-технического и среднего специального образования, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В Минске уделяют особе внимание таким учреждениям.

Так, в 2025 году в систему столичного образования были интегрированы семь колледжей, среди них – технологический. Председатель Мингорисполкома встретился с учащимися и педагогами учреждения образования. Владимир Кухарев ознакомился с учебной базой колледжа, побывал в аудиториях и мастерских, где готовят фотографов, дизайнеров, парикмахеров и визажистов. Говорили о перспективах развития системы столичного образования.

Профильные специалисты, которых готовят минские колледжи, сегодня востребованы на рынке труда. За последние годы на 30 % пересмотрена линейка всех специальностей под потребности экономики города и страны.