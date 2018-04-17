«Заполненность дошкольных учреждений не совсем та, которую мы видим на бумаге»: как решили проблему в Ленинском районе?

Новости Беларуси. Как решается задача по расширению инфраструктуры в Лошице, и что изменилось за последнее время в плане строительства детских садов в микрорайоне, рассказали в программе «Большой город».

Петр Шостак, глава администрации Ленинского района г. Минска:

В прошлом году мы немного нарушали требования, которые предъявляются к заполнению детских садов.

И я просто заставил учреждения дошкольного образования набрать большее количество в начальные группы.

Кто-то приболел, кого-то бабушка оставила дома. И когда я проверил дошкольные учреждения и увидел и 9 человек в группах, и 12, и максимум 14 человек, я понял, что это было правильным решением. Это не понесло дополнительную нагрузку ни на воспитателей, ни на нянь. И мы видим, что заполненность дошкольных учреждений не совсем та, которую мы видим на бумаге.

Ленинский район Минска – что построят и благоустроят: «Большой город»