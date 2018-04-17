«Если тебе плохо и надо немножко зарядиться, едешь в этот парк»: где отдыхает глава Ленинского района Минска?

Новости Беларуси. Ленинский – один из самых молодых и чистых районов Минска. Ещё здесь планируют сохранить статус зелёного, в прямом смысле. Петр Шостак рассказал в программе «Большой город», в каких местах Минска он заряжается энергией.

Петр Шостак, глава администрации Ленинского района г. Минска:

Это Лошицкий парк! Если тебе плохо и надо немножко зарядиться, ты едешь в этот парк. Пройдешь по этим тропам, дорожкам, ты заряжаешься энергией и чувствуешь себя по-другому.

Конечно же, это любимое место не только для главы администрации.

Поверьте, это любимое место не только для меня, но и для жителей Ленинского района.

Ленинский район Минска – что построят и благоустроят: «Большой город»