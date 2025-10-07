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36 иностранцев получили белорусское гражданство

07 октября 2025 17:54
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36 иностранцев сегодня получили белорусское гражданство, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Торжественная церемония принесения присяги прошла в Минской городской ратуше.

36 иностранцев получили белорусское гражданство-2

В присутствии своих родных и близких представители Египта, Молдовы, Ирана, Украины, Турции и Туркменистана торжественно поклялись быть преданными закону, истории, традициям и культуре нашей страны. Теперь они могут официально назвать Беларусь своей второй Родиной. Многие из них живут здесь много лет: получили образование, трудоустроились и уже создали семьи.

36 иностранцев получили белорусское гражданство-4

Дмитрий Черничко, житель Минска:
Я здесь проживаю, можно сказать, уже 30 лет, и Беларусь стала для меня вторым домом. На сегодняшний день я выбираю мир, стабильность, спокойствие и уверенность в завтрашнем дне. Прожив здесь такое большое время, я знаю, что осознанно это принял, и знаю, к чему мне стремиться дальше.

36 иностранцев получили белорусское гражданство-6

Игорь Щеснович, начальник управления по гражданству и миграции ГУВД Мингорисполкома:
Чтобы уже завершить весь процесс получения белорусского гражданства, конечно же, на всем этапе граждан сопровождают сотрудники подразделений, гражданство иммиграции, которые всячески помогают им в сборе тех или иных документов. Рассказывают, куда необходимо обратиться и что сделать для того, чтобы этот процесс не замедлялся. И завершился с соответственным результатом получения белорусского гражданства.

Каждому «новому» гражданину Беларуси вручили памятные сувениры и поздравительные письма. В ближайшее время все, кто принес присягу, получат паспорта.

# Мингорисполком # Иностранцы в Беларуси

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