36 иностранцев получили белорусское гражданство

В присутствии своих родных и близких представители Египта, Молдовы, Ирана, Украины, Турции и Туркменистана торжественно поклялись быть преданными закону, истории, традициям и культуре нашей страны. Теперь они могут официально назвать Беларусь своей второй Родиной. Многие из них живут здесь много лет: получили образование, трудоустроились и уже создали семьи.

Дмитрий Черничко, житель Минска: Я здесь проживаю, можно сказать, уже 30 лет, и Беларусь стала для меня вторым домом. На сегодняшний день я выбираю мир, стабильность, спокойствие и уверенность в завтрашнем дне. Прожив здесь такое большое время, я знаю, что осознанно это принял, и знаю, к чему мне стремиться дальше.

Игорь Щеснович, начальник управления по гражданству и миграции ГУВД Мингорисполкома:

Чтобы уже завершить весь процесс получения белорусского гражданства, конечно же, на всем этапе граждан сопровождают сотрудники подразделений, гражданство иммиграции, которые всячески помогают им в сборе тех или иных документов. Рассказывают, куда необходимо обратиться и что сделать для того, чтобы этот процесс не замедлялся. И завершился с соответственным результатом получения белорусского гражданства.

Каждому «новому» гражданину Беларуси вручили памятные сувениры и поздравительные письма. В ближайшее время все, кто принес присягу, получат паспорта.