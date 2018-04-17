«В Минске люди более требовательные»: что думает о жителях города столичный чиновник?

Новости Беларуси. В студии программы «Большой город» глава Ленинского района г. Минска Петр Шостак рассказывает, какими он видит минчан.

Петр Шостак, глава администрации Ленинского района г. Минска:

Я не коренной минчанин, и только шестой год проживаю в Минске. Но хочу сказать, что в глубинке люди немножко добрее, менее требовательные. И там работать немножко проще с людьми.

Здесь, в Минске (пусть не обижаются на меня минчане, но это так) люди более требовательные, более практичные. Все необходимо сделать за них, все необходимо обустроить.

И даже когда возникают трудные моменты (снег), необходимо активизироваться. Приглашаем людей выйти на улицу, очистить хотя бы свои автомобили, стоянки, дворовые территории. Активность проявляют не очень много людей.

Ленинский район Минска – что построят и благоустроят: «Большой город»