Баскетбольный клуб «МИНСК-М» уступил «Парме» в Единой молодёжной лиге

Баскетболисты клуба «МИНСК-М» потерпели второе поражение кряду в новом сезоне Единой молодежной лиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Наши парни в Перми гостили у местной «Пармы». Подопечные Дмитрия Колтунова накануне уступили со счетом 69:72. В повторном противостоянии они намеревались взять реванш, однако не получилось. Первая половина встречи осталась за белорусами, они обеспечили себе преимущество в четыре очка. После возобновления игры соперники восстановили паритет. Основное время завершилось вничью. Судьба противостояния решилась в овертайме, где точнее оказались хозяева паркета. Поражение с результатом – 75:78.

Самым результативным в составе молодежки «МИНСКа» стал Давид Мукете, в его активе 19 очков. Следующий поединок белорусский представитель в лиге проведет 14 октября. На домашней площадке примем московский «ЦСКА-Юниор».