Новости Беларуси. Какие подарки готовит администрация Ленинского района Минска жителям Серебрянки, рассказываем в программе «Большой город».
Сергей Павочка, заместитель главы администрации Ленинского района г. Минска:
На данных объектах мы не собираемся останавливаться. Планируем также развивать микрорайоны.
Приступим к объекту – тропа здоровья.
На улице Чижевских возле историко-культурной ценности мы хотим сделать ядро, которое будет притягивать молодёжь.
Ленинский район Минска – что построят и благоустроят: «Большой город»