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«На улице Чижевских возле историко-культурной ценности мы хотим сделать ядро, которое будет притягивать молодёжь»

17 апреля 2018 13:47
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Новости Беларуси. Какие подарки готовит администрация Ленинского района Минска жителям Серебрянки, рассказываем в программе «Большой город».

Сергей Павочка, заместитель главы администрации Ленинского района г. Минска:
На данных объектах мы не собираемся останавливаться. Планируем также развивать микрорайоны.

Приступим к объекту – тропа здоровья.

На улице Чижевских возле историко-культурной ценности мы хотим сделать ядро, которое будет притягивать молодёжь.

Ленинский район Минска – что построят и благоустроят: «Большой город»

# общество # Районы Минска # Сергей Павочка

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