Новости Беларуси. Какие подарки готовит администрация Ленинского района Минска жителям Серебрянки, рассказываем в программе «Большой город».

Сергей Павочка, заместитель главы администрации Ленинского района г. Минска:

На данных объектах мы не собираемся останавливаться. Планируем также развивать микрорайоны.

Приступим к объекту – тропа здоровья.

На улице Чижевских возле историко-культурной ценности мы хотим сделать ядро, которое будет притягивать молодёжь.

Ленинский район Минска – что построят и благоустроят: «Большой город»