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Администрация Ленинского района: реконструкция стадиона «Динамо» будет завершена в июне 2018 года

17 апреля 2018 13:43
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Новости Беларуси. Ко II Европейским играм в Ленинском районе Минска ведется грандиозная работа. Как ведется реконструкция стадиона «Динамо», рассказал в программе «Большой город» глава администрации Ленинского района Минска.

Петр Шостак, глава администрации Ленинского района г. Минска:
Стройка №1 для нашего района – это стадион «Динамо». Мы его должны в июне ввести в эксплуатацию.

Сегодня там работает более 1.500 человек.

И эта стройка будет завершена в срок. В этом нет сомнений. Кроме строителей, там работают более 100 волонтеров. Это определенная помощь строителя, чтобы объект был введен в эксплуатацию вовремя.

Ленинский район Минска – что построят и благоустроят: «Большой город»

# общество # Районы Минска # Петр Шостак

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