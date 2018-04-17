«Улицы примут совсем другой вид»: как изменится окружение стадиона «Динамо» ко II Европейским играм в Минске?

Новости Беларуси. Ко II Европейским играм в Ленинском районе Минска ведется грандиозная работа. Как ведется реконструкция стадиона «Динамо», рассказал в программе «Большой город» глава администрации Ленинского района Минска.

Петр Шостак, глава администрации Ленинского района г. Минска:

Улицы Ленинского района – это практически центральные улицы Минска. И открытие вторых Европейских игр будет проходить на стадионе «Динамо». Поэтому мы будем активно заниматься наведением порядка в центре.

Это улицы Ульяновская, Кирова, Свердлова, Карла Маркса. И ряд других улиц.

Поэтому эти улицы примут совсем другой вид – это и фасады, и пешеходные связи, дороги, парки, скверы. То есть все, что связано с окружением стадиона «Динамо». Поэтому мы активно будем работать в этом направлении.

Ленинский район Минска – что построят и благоустроят: «Большой город»