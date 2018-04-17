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Экотропу в Серебрянке и сквер Вилковщина в Лошице обустроят в 2018 году

17 апреля 2018 14:09
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Новости Беларуси. Что нового для отдыха горожан появится в Лошице и Серебрянке, рассказал в программе «Большой город» глава администрации Ленинского района Минска.

Петр Шостак, глава администрации Ленинского района г. Минска:
Экологическую тропу мы проложим в Серебрянке в этом году. Уже проведены торги по выбору подрядной организации по строительству экотропы. Разработаем проектно-сметную документацию по парку им. Грековой. Сквер Вилковщина в Лошице также будем обустраивать.

Пока небольшими силами, пока средствами резервного фонда.

Предприятия, организации – мы потихоньку будем этим заниматься.

Ленинский район Минска – что построят и благоустроят: «Большой город»

# общество # Районы Минска # Петр Шостак

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