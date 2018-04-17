Спорткомплекс и ФОК построят в Лошице

Новости Беларуси. В программе «Большой город» глава администрации Ленинского района Минска рассказал, какие планы у властей по поводу строительства спортивных объектов в районе.

Петр Шостак, глава администрации Ленинского района г. Минска:

Лошица – это новый микрорайон, в котором есть сегодня недостаток спортивных объектов. И над этим мы работаем. Сегодня там проектируется строительство многофункционального спортивного комплекса типа «Мандарина». Предприятие «Аква-Минск» будет реализовывать этот проект.

Кроме того у нас есть инвестиционная площадка – физкультурно-оздоровительный комплекс.

Это второй объект, который должен появиться в этом микрорайоне.

Ленинский район Минска – что построят и благоустроят: «Большой город»