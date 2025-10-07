25 юных конников определят сильнейших на Республиканской спартакиаде СДЮШОР по троеборью

В Ратомке стартовал главный старт по конному троеборью для юных наездников – Республиканская спартакиада СДЮШОР, сообщили в программе «СТВ-Спорт». За награды спорят 25 сильнейших спортсменов до 16 лет. Подробности у Юлии Силипицкой.

Чтобы заняться верховой ездой, достаточно только желания. Все необходимое центры олимпийской подготовки имеют. Ребенка сперва научат азам, а после предоставят четвероногого напарника. Причем если произойдет коннект пары, есть шанс доскакать и до чемпионства вместе. Ну а ежели нет, то придется заново знакомиться. Как правило, на начальном обучении это уже зрелые животные со спортивным стажем тракененской породы, которая известна с 1732 года. Сегодня с набором в детские группы проблем нет. Девочек в разы больше.

Татьяна Радевич, старший тренер Гомельского центра олимпийской подготовки по прикладным видам спорта:

Спустя 2-3 года как они находятся на начальном этапе подготовки, их передают в спортивное отделение, где уже формируется пара спортсмен-лошадь. Это наша будущая надежда на больших аренах. Впереди еще два вида программы. Кросс по пересеченной местности, но юные конники проходят его в манеже, и конкур, который и определит сильнейшего как в личном зачете, так и в командном.