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25 юных конников определят сильнейших на Республиканской спартакиаде СДЮШОР по троеборью

07 октября 2025 18:04
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В Ратомке стартовал главный старт по конному троеборью для юных наездников – Республиканская спартакиада СДЮШОР, сообщили в программе «СТВ-Спорт». За награды спорят 25 сильнейших спортсменов до 16 лет.

Подробности у Юлии Силипицкой.

25 юных конников определят сильнейших на Республиканской спартакиаде СДЮШОР по троеборью-2

Чтобы заняться верховой ездой, достаточно только желания. Все необходимое центры олимпийской подготовки имеют. Ребенка сперва научат азам, а после предоставят четвероногого напарника. Причем если произойдет коннект пары, есть шанс доскакать и до чемпионства вместе. Ну а ежели нет, то придется заново знакомиться.

Как правило, на начальном обучении это уже зрелые животные со спортивным стажем тракененской породы, которая известна с 1732 года. Сегодня с набором в детские группы проблем нет. Девочек в разы больше.

25 юных конников определят сильнейших на Республиканской спартакиаде СДЮШОР по троеборью-4

Татьяна Радевич, старший тренер Гомельского центра олимпийской подготовки по прикладным видам спорта:
Спустя 2-3 года как они находятся на начальном этапе подготовки, их передают в спортивное отделение, где уже формируется пара спортсмен-лошадь. Это наша будущая надежда на больших аренах.

Впереди еще два вида программы. Кросс по пересеченной местности, но юные конники проходят его в манеже, и конкур, который и определит сильнейшего как в личном зачете, так и в командном.

25 юных конников определят сильнейших на Республиканской спартакиаде СДЮШОР по троеборью-6

Владимир Краевский, заместитель генерального директора по основной деятельности РЦОП конного спорта и коневодства:
Обычно в конце года проводим соревнования именно для детской категории – это республиканский старт. Для них это ответственность. Кто-то, может, попадет в резервы юношеских сборных команд.

Чтобы подготовить чемпионов страны, уходят порой больше девятилетия. Конный спорт для эстетов и перфекционистов, которые готовы посвятить любимому делу всю жизнь.

Подробности в видео.

# Спортивные соревнования # Владимир Краевский

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