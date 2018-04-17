В Серебрянке капитально отремонтируют 3 школы, а в Лошице-9 построят новую

Новости Беларуси. В программе «Большой город» рассказываем, в каких школах Лошицы капитальный ремонт и развитие территории собственного стадиона позволили школьникам охотно проводить время как на занятиях, так и после уроков.
Новости Беларуси. В программе «Большой город» рассказываем, в каких школах Лошицы капитальный ремонт и развитие территории собственного стадиона позволили школьникам охотно проводить время как на занятиях, так и после уроков.
Максимально проявить свои творческие способности и стать на путь к олимпийским вершинам теперь можно в 40-ой школе и 28-ой гимназии города Минска.Анастасия Пражкович, учащийся гимназии №28 г. Минска:
После уроков любим с друзьями часто ходить кататься на скейтбордах, на велосипедах, часто на поле играм тоже в футбол.
Нина Лазовская, директор гимназии №28 г. Минска:
Рядом с баскетбольной площадкой – современный сегодня стритбол, который востребован у молодёжи. Заниматься могут не только дети, но и взрослое население с 6 утра до 10 вечера.
Павел Стасевич, учащийся средней школы №40 г. Минска:
Всё улучшили, и появилось много возможностей для самовоспитания себя в разного рода дисциплинах. Могут заниматься на стадионе как профессионалы, так и любители.
Наталья Кучинская, начальник управления образования администрации Ленинского района г. Минска:
Если говорить о важных строительных работах, которые запланированы на этот год, это капитальный ремонт трёх учреждений – школ общего среднего образования в микрорайоне Серебрянка. Уже подготовлена проектно-сметная документация.
Петр Шостак, глава администрации Ленинского района г. Минска:
В 2018 году мы приступим к строительству ФОКа с участием «Аква-Минск», к строительству школы в Лошица-9. То есть это то место, где мы будем активно строить и жилье, и объекты социальной сферы, и транспортную инфраструктуру.